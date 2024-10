Päiväkoti Tilhessä epäillään raa’an punajuuren aiheuttamaa ruokamyrkytysepidemiaa

Sairastumiset ovat todennäköisesti johtuneet raakana tarjotusta punajuuriraasteesta. Ympäristöpalvelut on ottanut päiväkodista elintarvikenäytteitä ja selvittää epidemiaa. Myös päiväkodin keittiö on tarkastettu. Tarkastuksessa ei todettu erityistä huomautettavaa keittiön toiminnassa.

Elintarviketurvallisuusyksikkö on yhteydessä lasten vanhempiin ja päiväkodin henkilökuntaan epidemian selvittämiseksi.

Ympäristöpalvelut selvittää epidemiaa yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston epidemiologisen toiminnan kanssa. Epidemiologinen toiminta vastaa sairastuneiden ihmisten näytteistä.

Elintarviketurvallisuusyksikkö on selvittänyt viimeksi vuonna 2016 raakaan punajuureen liittynyttä epidemiaa.

Punajuurta tulisi käyttää vain kypsennettynä

Elintarviketurvallisuusyksikkö pyytää elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia huomioimaan, että Ruokaviraston suosituksen mukaan punajuurta tulisi käyttää ainoastaan kypsennettynä.

Raakana tarjottu punajuuri on aiheuttanut myös aiemmin laajoja epidemioita. Epidemioissa on ollut tyypillistä, että oireet alkavat nopeasti, jopa ruokailun aikana. Sairastuneilla on ollut oireina pahoinvointia ja vatsakipua. Osalle tulee myös oksentelua tai ripulia sekä mahdollisesti muita oireita. Oireet menevät nopeasti ohi.

Perinteisesti punajuurta on käytetty kypsäksi keitettynä joko sellaisenaan tai etikkaan säilöttynä. Tällä tavalla valmistettuna punajuuren ei ole todettu aiheuttaneen sairastumisia.

Ruokamyrkytysepidemiasta tiedotetaan seuraavan kerran ensi viikolla, kun laboratoriotulokset valmistuvat.