Poissa, silti lähellä – Pyhäinpäivänä espoolaiset muistelevat rakkaitaan monella tapaa

Espoon seurakuntien kaikki viisi hautausmaata ovat pyhäinpäivänä avoinna ympäri vuorokauden. Hautausmaiden lisäksi kynttilöiden sytyttämiseen sopivia paikkoja ovat muistelupaikat kirkkojen ja kappelien yhteydessä.

Suomessa on perinteenä käydä haudoilla pyhäinpäivänä.

– Minusta se on hieno perinne, että tälle on oma päivänsä. Pyhäinpäivä tuo ihmisiä yhteen. Kynttilän saa sytyttää kenelle tahansa, jota kaipaa. Olen itse sytyttänyt kynttilän perheeni koiralle, joka oli minulle rakas ja tärkeä. Tuntemattomankin ihmisen kohtalo voi järkyttää ja jokaisen on lupa surra, sanoo Espoon seurakuntayhtymän yhteistyökoordinaattori Laura Leipakka.

– Hautausmaalla käyminen linkittää sukupolvien ketjuun: kaikki me täällä elämme ja kuolemme kerran. Riippumatta siitä kuka olet ja mistä tulet, jokaisella on joku, jonka olemme menettäneet. Marraskuun pimeydessä jo se on elämys, että näkee muistokynttilöitä satamäärin. Kuoleman lähellä me kaikki olemme tasa-arvoisia.

Espoon hautausmaat avoinna pyhäinpäiväviikonloppuna ympäri vuorokauden

Pyhäinpäivänä seurakuntien papit, diakonit ja vapaaehtoiset päivystävät Espoon hautausmailla ja kirkoilla. Tule vaihtamaan pari sanaa. Hautausmaat ovat pyhäinpäiväviikonloppuna avoinna ympäri vuorokauden.

Gräsan uurnalehdossa ja Tapiolan uurnalehdossa on lapsille ja lapsenmielisille sopiva elämyksellinen enkelipolku 1.–6.11. Pyhäinpäivärastit antavat samalla vanhemmille tilaisuuden puhua kuolemasta lasten kanssa.

Pyhäinpäivän iltakirkoissa muistellaan kaikkia vuoden aikana hautaan siunattuja seurakuntalaisia, luetaan nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistokseen. Konserteissa saa hetken olla yhdessä hiljaa ja antaa sävelten lohduttaa.

Espoon seurakuntien pyhäinpäivän kampanja “Poissa, silti lähellä” näkyy Espoon metroasemien näytöillä 28.10.–2.11. sekä sosiaalisessa mediassa.

Pyhäinpäivä 2.11. Espoon hautausmailla ja kirkoissa

Pyhäinpäivän tapahtumat on tarkoitettu kaikenikäisille. Iltakirkoissa syttyvät kynttilät vuoden aikana hautaan siunattujen seurakuntalaisten muistoksi.

Kellonummen hautausmaalla

Kynttilät syttyvät Kellonummen hautausmaalla. Tule tunnelmoimaan ja muistamaan edesmenneitä. Os. Kellonummentie 15.

Espoon tuomiokirkossa, kirkon hautausmaalla ja kappelin hautausmaalla

Kynttilän voi tuoda kirkon hautausmaalle sekä muistopaikalle Espoon tuomiokirkon pääsisäänkäynnin edessä olevalle muurille, os. Kirkkopuisto 5, kappelin hautausmaille, Pappilantie 12 sekä Auroran kappelin, Heiniemenpolku 1, ja Kalajärven kappelin piha-alueiden muistopaikoille, Ruskaniitty 3.

Klo 12.15 ruotsinkielinen pyhäinpäivän messu, Espoon tuomiokirkko. Messussa luetaan vuoden aikana hautaan siunattujen Esbo svenska församlingin jäsenten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.

Klo 13.30–20 Pyhäinpäivän kahvila kellotapulilla. Poikkea glögille ja sytytä kynttilä. Seurakuntien työntekijöitä paikalla – jaetaan ajatuksia, jutellaan hetki.

Klo 18 Rukoushetki Espoon tuomiokirkko, sytytämme kynttilät vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi.

Klo 20 Rahmaninov: Vigilia Espoon tuomiokirkko. Tapiolan Kamarikuoro, joht. Hannu Norjanen. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

Olarin kirkolla ja Gräsan uurnalehdosssa

Olet tervetullut sytyttämään muistokynttilöitä Gräsan uurnalehtoon tai kirkonmäen sisäpihalle. Klo 12–18 paikalla on seurakunnan pappeja ja diakoneja. Tarjolla lämmintä mehua. Os. Rälssitilankuja 1.

Klo 15 Kauneimmat Taivaslaulut Olarin kirkko. Lauluja taivaskaipuusta virsistä viisuihin ja iskelmistä ikuiseen satumaahan.

Klo 18 iltamessu, jossa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään rukouskynttilät.

Gräsan uurnalehdossa pyhäinpäivärastit lapsille ja lapsenmielisille 1.11.–6.11. Taskulamppu mukaan.

Tapiolan kirkossa ja uurnalehdossa

Klo 13–16 kynttilöiden sytytystä, lämmintä mehua tarjolla ja työntekijöitä tavattavissa Tapiolan uurnalehdossa. Marraskuussa on kulunut 20 vuotta siitä, kun Tapiolan uurnalehto vihittiin käyttöön. Os. Kirkkopolku 6.

Klo 18 iltapalvelus, jossa luetaan vuoden aikana hautaan siunattujen seurakuntalaisten nimet ja sytytetään muistokynttilät.

Klo 19.30 Saint-Saënsin Requiem – pyhäinpäivän iltakonsertti, Tapiolan seurakunnan kamarikuoro. Vapaa pääsy.

Tapiolan uurnalehdossa pyhäinpäivärastit lapsille ja lapsenmielisille 1.11.–6.11.

Espoonlahden kirkolla

Klo 18 iltakirkko. Musiikkipainotteisessa kirkkohetkessä luetaan vuoden aikana hautaan siunattujen seurakuntalaisten nimet ja sytytetään muistokynttilät. Huomioithan parkkipaikan pienuuden. Metron C-uloskäynti tuo lähelle kirkon pääovea. Os. Kipparinkatu 8.

Leppävaaran kirkolla

Klo 13–17 sytytä kynttilä rakkaasi muistolle kirkon sisäpihan suihkulähteen reunalle. Kohtaamisia ja lämmintä juomaa. Os. Veräjäkallionkatu 2.

Klo 14 Lohdun säveliä -musiikkihetki. Musiikkia suruun ja kaipaukseen, muistoihin ja taivasikävään. Vapaa pääsy.

Klo 17 kynttiläkirkko, sytytetään kynttilät menneen vuoden aikana hautaan siunattujen seurakuntalaisten muistolle.

Suvelan kappelissa

Klo 18 Lohdun ja toivon säveliä. Janna Paasonen, Matti Paatelma. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. Os. Kirstintie 24.

Pyhäinpäivän messut seurakunnissa

Lauantaina 2.11. aamupäivällä vietettävien messujen tiedot ovat verkkosivuillamme: espoonseurakunnat.fi/pyhainpaiva.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan pyhäinpäivän kulkua Espoon hautausmailla ja kirkoissa.

Sururyhmistä vertaistukea läheisensä menettäneille

Espoon seurakunnat järjestävät sururyhmiä ja -leirejä, joissa on mahdollista luottamuksellisesti jakaa surussa nousevia tunteita ja ajatuksia yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Sururyhmiä ohjaavat diakoniatyöntekijät ja papit. Tiedot tulevista sururyhmistä ja ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.