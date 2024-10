MEDIAKUTSU

Tervetuloa Meta Isæus-Berlinin laajan yksityisnäyttelyn Filosofi tiedotustilaisuuteen perjantaina 1.11.2024 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla taitelija Meta Isæus-Berlin, sekä näyttelyn kuraattorit näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista.

Vesiputous taidemuseossa – Meta Isæus-Berlinin laaja yksityisnäyttely nähdään ensi kertaa Suomessa

Ruotsalainen nykytaiteilija Meta Isæus-Berlin käsittelee tuotannossaan toistuvasti kotia metaforana esittääkseen universaaleja kysymyksiä. Taiteilijan teoksia on esillä ensimmäistä kertaa Suomessa laajassa yksityisnäyttelyssä Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa 2.11.2024–30.3.2025.

Meta Isæus-Berlin (s. 1963) on yksi Ruotsin keskeisimmistä nykytaiteilijoista, joka teki läpimurtonsa vuonna 1993 kotimaassaan laajoilla tilataideteoksillaan, jotka olivat tuolloin uutta myös Ruotsissa. Hänen teoksiaan nähdään yksityisnäyttelyssä, joka esittelee taiteilijan 30-vuotista tuotantoa noin 50 teoksen valikoimana, johon sisältyy kymmenen Suomessa ennenäkemätöntä installaatiota. Näyttelyn nimiteos Filosofi on taiteilijan pronssiin valettu omakuva.

Kuntsin modernin taiteen museon yksityisnäyttely on taiteilijan ensimmäinen mittava esittäytyminen Suomessa. Taiteilijan ilmaisumuodot edustavat kehittynyttä teknistä taituruutta usein mielenkiintoisilla materiaaleilla, kuten vesi, öljy, taikina tai tekstiili. Piirustukset, esinekoosteet, tekstiiliteokset, maalaukset, veistokset ja installaatiot kietoutuvat synteesiksi. Ne esittelevät taiteilijan kehitystä varhaistuotannosta uusiin teoksiin, joista osa on tuotettu erityisesti tätä näyttelyä varten.

Kuntsille tuotettu installaatio Awakening III viittaa Duchampiin

Isæus-Berlin työstää veistoksellisia installaatioita, joissa hän käyttää kodin tuttuja huonekaluja. Teoksissaan taiteilija on käsitellyt toistuvasti kotia ja muistikuvia, mutta teoksissaan hän pikemmin esittää kysymyksiä kuin tarjoaa valmiita vastauksia.

Taiteilija on tuotannossaan toistuvasti palannut kaoottisesti tulvivaan kylpyhuoneeseen, kuten Kuntsille rakennetussa teoksessa Awakening III. Taidehistoriallisesti se viittaa Marcel Duchampin legendaariseen pisuaariin Fountain (1917), mutta ruotsalaistaiteilija on vanginnut visuaaliseen muotoon elämän kuohunnan ja kaoottisen epäjärjestyksen, joka ajoittain koskettaa meitä jokaista.

Isæus-Berlin työskentelee monipuolisesti eri medioiden parissa, ja maalaus on hänen yksi keskeinen ilmaisumuotonsa. Suurikokoisissa maalauksissa taiteilija esittäytyy tarinankertojana ja koloristina. Maalausten narratiiviset sisällöt eivät väistele negatiivisia tunteita, kuten mustapuhuvaa pohjatonta kuilua, joka nielee kaiken energian. Maalaukset myös visualisoivat sitä, mistä voi olla vaikea puhua; nuoruuteen kuluvaa epävarmuutta tai teini-ikäisten todellisuutta. Installaatioiden ja maalaustaiteen lisäksi taiteilija on käyttänyt esimerkiksi tekstiiliä teoksissaan, kuten organzaa herkässä teoksessa Återblickens transparance (2004).

Kansainvälisesti tunnustettu taiteilija

Isæus-Berlin valmistui Tukholman Kuninkaallisesta taideakatemiasta (Konstfack) vuonna 1993 ja sai samana vuonna arvostetun Bonnierin palkinnon. Hänen teoksiaan on esitelty kansainvälisesti monissa biennaaleissa, kuten Istanbulissa, Johannesburgissa, Melbournessa ja Venetsiassa sekä näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Isæus-Berlinin laajoja yksityisnäyttelyitä nähtiin Prins Eugens Waldemarsuddessa vuonna 2019 ja Liljevalchsin taidehallissa vuonna 2006. Suomessa ainoastaan Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmiin sisältyy Isæus-Berlinin teoksia. Taiteilijan suku on jättänyt jälkensä myös Vaasan kaupunkikuvaan, sillä ruotsalainen arkkitehti Magnus Isæus (1841–1890) on suunnitellut Vaasan kaupungintalon.

Filosofi-näyttelyyn on lainattu teoksia yksityiskokoelmien lisäksi Moderna Museetista, Helsingborgin museosta ja Malmön taidemuseosta. Näyttely on esillä ainoastaan Vaasassa, ja sen on tuottanut Vaasan museot yhteistyössä taiteilijan kanssa. Sen ovat kuratoineet näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Janna Sirén. Näyttelystä on saatavilla myös julkaisu, johon taiteilija on kirjoittanut subjektiivisia teosesittelyjä työskentelystään.

Näyttely on saanut tukea Veljekset Gröndahlin säätiöltä ja Museovirastolta. Se on valittu myös valtakunnallisen Taidetestaajat hankkeen 2025–2026 kauden ohjelmistoon.

Meta Isæus-Berlin esittelee taidettaan ja näyttelyä taiteilijatapaamisessa lauantaina 2. marraskuuta klo 13 ruotsiksi ja klo 15 englanniksi. Tapahtuma sisältyy pääsylipun hintaan Kuntsin modernin taiteen museossa.