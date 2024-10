Ville Niinistö: Venäjän varjolaivasto murentaa pakotteita ja uhkaa aiheuttaa ympäristötuhoja

- Pahimmassa tapauksessa saamme vielä öljykatastrofin Itämerelle. Monet näistä aluksista ovat vanhoja, osin huonokuntoisia ja alivakuutettuja. Niiden omistussuhteet ovat epäselviä ja aluksia on rekisteröity kolmansien maiden lipun alle piilottamaan, mistä öljy on peräisin ja kuka todella saa tulot kaupoista. Näissä tapauksissa myös mahdollisten ympäristövahinkojen seuraukset jäävät todennäköisesti niiden maiden hoidettavaksi, missä onnettomuus sattuu. Itämerta on suojeltava ja siksi varjolaivasto on kiellettävä, Niinistö sanoo.

- Venäjän sotatalous saadaan uuvutettua vain tehokkailla pakotteilla. EU:n täytyy sekä vahvistaa pakotteita että puuttua tunnistettuihin tapoihin kiertää niitä. EU on jo estänyt yksittäisiä aluksia EU-alueen satamista, ja tunnistettuja, ongelmallisia aluksia täytyy lisätä tälle “mustalle listalle” lisää. Varjolaivaston alukset tulee pysäyttää EU-satamissa. Vanhojen alusten kauppaa on seurattava ja tarvittaessa rajoitettava. Myös muilta mailta on vaadittava toimia. Samalla on varmistettava, että pakotteita kiertävien vakuutusyhtiöiden toimintaan puututaan ja että EU-vesillä kulkevilta laivoilta vaaditaan asianmukaiset vakuutukset, Niinistö sanoo.

EU-parlamentti laatii päätöslauselman Venäjän varjolaivastoon puuttumisesta marraskuun täysistunnossa. Ville Niinistö neuvottelee parlamentin kannasta vihreiden edustajana. Parlamentti tulee päätöslauselmallaan vaatimaan toimia EU-maiden ministerineuvostolta, joka päättää pakotteista.