Sanna Marinissa tapahtunut muutos on ollut looginen, sanoo Lauri Nurmi

Nurmi tuo julkisuuteen Marinin 24-vuotiaana blogissaan kirjoittaman asian.

"Jos haaveena on tulla rikkaaksi, aivan kuten monella suomalaisella on, kannattaa asialle tehdä jotain. - - Haaveileminen ruokkii tekemättömyyttä."

– Marin on aina korostanut, että yhteiskunnan tehtävänä on taata ihmiselle vapaus. Kun vapauden ja riippumattomuuden tavoittelu yhdistetään Marinin kunnianhimoon ja intohimoon, muuttuu hänen loikkansa työläiskapinallisesta suihkuseurapiirien tähdeksi loogiseksi, Nurmi sanoo.

Politiikan huipulle Marin raivasi tiensä maallikkosaarnaajan palolla.

”Sytykkeenä heräämiselleni oli puhdas halu vaikuttaa päätöksentekoon ja hallintoon järjestelmän sisältä. Äänestäminen vaaleissa ei riittänyt vaan halusin huutaa mielipiteeni maailmalle”, hän kirjoitti Minä-otsikon alla 22-vuotiaana.

Lukion jälkeen Marin pohti pappisuraa.

”Harkitsin teologian opintoja miettiessäni, mitä pyrkisin lukemaan yliopistoon", Marin kertoi Nurmelle vuonna 2019.

Lauri Nurmi on seurannut Sanna Marinin uraa kunnallispolitiikka-ajoista saakka, haastatellut Marinia kymmeniä kertoja ja ollut paikalla useissa Marinin poliittisen elämän merkittävissä käänteissä. Nurmi on myös lukenut kaikki Marinin vuosina 2008–2020 verkkoon kirjoittamat blogitekstit, jotka Marin on poistanut avoimesti näkyviltä.

Kirja on nyt kaupoissa. Äänikirja ilmestyy 28.10.

Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi on kirjoittanut lukuisia valtakunnan ykkösuutisiksi nousseita politiikan skuuppeja niin puolueiden sisäisistä valtakamppailuista, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuin työmarkkinapolitiikasta. Nurmen edellinen tietokirja Suomen salattu tie Natoon (Into, 2023) nousi lukijoiden suosikiksi, ja kirjan sisältämät uudet tiedot saivat runsaasti huomiota mediassa niin Suomessa kuin ulkomailla.