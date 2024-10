Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Keski-Suomessa 28.10.2024 alkaen

Maanteillä alennettuihin nopeusrajoituksiin siirrytään pian, vaikka tällä hetkellä lokakuun sää onkin ollut tavallista lämpimämpää.

"On kuitenkin hyvä muistaa, että öisin lämpötila voi laskea pakkasen puolelle ja vaikeasti havaittavaa mustaa jäätä saattaa esiintyä etenkin silloilla ja rampeilla. Lisäksi syksyn pimeys yhdistettynä hirvieläinten aktiiviseen liikehdintään tuplaavat onnettomuusriskin, mikäli ajettaisiin kesänopeuksilla, muistuttaa liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Kesäajan nopeusrajoituksia alhaisemmat ajonopeudet antavatkin kuljettajalle enemmän aikaa havainnoida ja reagoida yllättävissä tilanteissa; joka vuosi säästyy arviolta kahdeksan ihmisen henki ja 36 jää loukkaantumatta.

Nopeusrajoitusten laskulla on turvallisuushyötyjen lisäksi myös muita positiivisia vaikutuksia: liikenne sujuvoituu, kun nopeuserot tasaantuvat, päällyste kuluu hitaammin, rengasmelu pienenee sekä polttoaineen kulutus laskee, mikä taas osaltaan vaikuttaa vähentävästi päästöihin.

Kesäisiin nopeusrajoituksiin palataan takaisin tavallisesti huhtikuun puolella, kun valon määrä lisääntyy ja kelit paranevat.

Muutoksia aikaisempien vuosien talvinopeusrajoituksiin

Keski-Suomessa kaikki maanteiden yksiajorataiset 100 km/h -rajoitukset alennetaan 80 km:iin/h. Tästä poikkeuksena ovat keskikaiteellisten osuuksien niin sanotut väliosuudet, joissa rakenteellista erottelua ajokaistojen välillä ei ole sekä Joutsan varalaskupaikka, jossa on leveä ajorata ja ajokaistoja on molempiin ilmansuuntiin kaksi. Moottoriteillä sekä keskikaiteellisilla ohituskaistajaksoilla nopeusrajoitus on läpi talven 100 km/h.

Tänä vuonna Keski-Suomen maanteillä lasketaan nopeusrajoituksia vajaa 18 kilometriä enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.

"Kaikille tieosuuksille, joilla kesäajan rajoitus on 100 km:ä/h, tehtiin tarkastelu, täyttyvätkö talven nopeusrajoituskriteetit yhä. Tarkastelun pohjalta selkeästi esiin nousi muutama tieosuus, joilla korkeampaa nopeusrajoitusta talvisin ei voida enää sallia liikenneturvallisuussyistä, toteaa Savolainen.

Valtatiellä 4, Joutsassa Leivonmäen ja Havumäentien välinen osuus sekä Pihtiputaalla Elämäjärven kohta alennetaan aikaisemmasta poiketen 80 km:iin/h. Samaten valtatiellä 9 Jämsän Länkipohjassa ja Ylä-Partalan kohdalla nopeusrajoitus lasketaan 80 km:iin/h. Näillä tiejaksoilla liikennemäärät ovat suuret ja esimerkiksi tien geometria on paikoin heikko, mitkä osaltaan lisäävät onnettomuusriskiä.

Lisäksi uutena kokeiluna Pihtiputaalla Rupontien ja Harjukadun välisellä osuudella lasketaan 80 km/h -nopeusrajoitus talveksi 70 km:iin/h. Molemmat risteysalueet ovat haastavia etenkin talvisin, kun pientareiden lumikinokset heikentävät näkemiä ja raskaan liikenteen liikkeellelähtö notkon pohjalta liukkaiden aikaan on hidasta.

Muutokset talvinopeusrajoituksissa Keski-Suomen maakunnassa ovat kokonaisuudessaan hyvin maltillisia ja aikamenetykset marginaalisia. Esimerkiksi Länkipohjan noin kuuden kilometrin pituinen osuus on pisin tiejakso, johon muutoksia kohdistuu, ja tämänkin osuuden menetetty aikahyöty nopeusrajoituksen laskun vuoksi on vain alle minuutin.

Ohessa olevasta karttaliitteestä: Tiedotteen liitteenä oleva Kartta maanteiden talvinopeusrajoituksista Keski-Suomessa 2024 –2025 avautuu klikattaessa selaimesta riippuen joko toiseen välilehteen tai laitteesi latauksiin.