Uusi verkkosivusto tarjoaa ajankohtaista vertailutietoa Suomen kuuden suurimman kaupungin palveluista

Tietosisältöä kehitetään uusien palvelujen osalta ja työssä on mukana asiantuntijoita kaikista kaupungeista. Vertailutietoa voidaan käyttää palvelujen kustannusten arviointiin, päätöksenteon ja palvelujen johtamisen tukena sekä hyödyntää esimerkiksi yhteisessä edunvalvonnassa.

Kuutoskaupunkien yhteistyötä kaupunkien tuottamien palvelujen vertailun osalta on tehty vuodesta 2002, ja varhaiskasvatus on ollut mukana alusta lähtien. Nyt vertailuun on tullut mukaan myös uusia palvelukokonaisuuksia. Varhaiskasvatuksen lisäksi kuutoskaupunkien uudelta sivustolta löytyy tietoa kulttuuri- ja kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista ja perusopetuksesta.

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvanut kuutoskaupungeissa

Varhaiskasvatukseen osallistuvien alle 3-vuotiaiden lasten osuus on kasvanut kuutoskaupungeissa viime vuosien aikana. Osallistumisasteen nousun lisäksi on tunnistettu myös se, että lapset tulevat varhaiskasvatukseen entistä nuorempana. Alle 3-vuotiaiden osuus palveluissa on kasvanut ja aloittamisikä alentunut siten, että 1–2-vuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut.

”Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on muuttunut kovasti viime vuosina. On todella tärkeää tehdä kuutoskaupunkien kanssa yhteistyötä sekä koota erilaista vertailutietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Itse käytän työssäni lähes kuukausittain näitä vertailutietoja. Yhteistyöllämme on pitkät perinteet ja se on syventynyt vuosien mittaan. Tiedän, että näitä vertailutietoja hyödyntävät monet muutkin organisaatiot ja uuden sivuston kautta ne ovat saatavilla entistä laajemmin", Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi toteaa.

Kuutoskaupungeissa käydään aktiivisesti uimahalleissa ja kirjastoissa

Kuutoskaupunkien liikuntapalveluiden suuret kävijämäärät kertovat palveluiden merkityksestä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Esimerkiksi uimahallikäyntejä tehtiin kuutoskaupungeissa vuonna 2023 yhteensä 6,7 miljoonaa eli 3,5 vierailua asukasta kohden.

"Vertailussa tuotetaan tärkeää tietoa palvelujen suunnittelun tueksi", kertoo liikuntapalvelujen työryhmän puheenjohtaja, Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

Kuutoskaupunkien kulttuuri- ja kirjastopalvelujen käytössä on nähtävissä koronavuosien jälkeen kasvua. Kasvu näkyy muun muassa museokäyntien määrässä sekä kirjastojen käynneissä ja lainauksissa. Vuonna 2023 kuutoskaupunkien kirjastoissa oli yhteensä lähes 20 miljoonaa fyysistä käyntiä. Asukasta kohden käyntejä oli vuonna 2023 10,3, joka oli 1,6 kirjastokäyntiä edellisvuotta enemmän.

Kuutoskaupungit – Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu – ovat Suomen kuusi suurinta kaupunkia. Näissä kaupungeissa asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista eli yli kolmannes koko maan väestöstä. Kuutoskaupungeissa on yli 40 % suomalaisista työpaikoista ja niissä tehdään 55 % Suomen bruttokansantuotteesta.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.