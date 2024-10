Tampere-talo palkittiin Hyvän Tekijä -tunnustuksella vastuullisuustyöstään

Hyvän Tekijä -merkki on tärkeä tunnustus Tampere-talolle, sillä se korostaa talon laajaa vastuullisuustyötä ja sitoutumista paikallisyhteisön tukemiseen. Tampere-talolla on jo vahvaa näyttöä kestävän kehityksen toimenpiteistä, mutta yhtiö on viime vuosina panostanut enemmän myös sosiaaliseen vastuuseen ja erilaisiin hankkeisiin, kuten Commun järjestämään #1000tekoa-tapahtumaan.

"Tunnustus on hieno osoitus siitä, että vastuullisuustyömme ulottuu laajalle. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme mukana edistämässä konkreettisia tekoja yhteisömme hyväksi, kuten Commun #1000tekoa-tapahtuman yhteydessä," toteaa b2b-liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivu Tampere-talosta.

Hyvän Tekijä -tunnustuksen saaminen perustuu yrityksen sitoutumiseen konkreettisiin hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoimiin. Kerran vuodessa Tampere-talo-konsernin henkilöstö voi käyttää yhden tunnin viikossa vapaaehtoistyöhön työajallaan, tänä vuonna marraskuussa.

Commun #1000tekoa-tapahtuma on yksi esimerkki siitä, miten yritys osoittaa sitoutumistaan yhteisön auttamiseen. Tapahtuma järjestettiin Tampere-talossa, ja sille tarjottiin tilat, kalusteet sekä tarvittavat henkilöstötyötunnit järjestelyiden toteutumiseksi. Tämän lisäksi myös muut konsernin työntekijät saivat osallistua tapahtumaan vapaaehtoisina ja käyttää neljä tuntia marraskuun vapaaehtoistyötunneista ennakkoon.

"Commun #1000tekoa-tapahtumassa tehtiin tuhansia pieniä, mutta merkityksellisiä tekoja. Tampere-talossa jaettiin ruokakasseja ja tarjoiltiin lämmintä lounasta sekä ylläpidettiin yhteisökahvilaa. Tarjoamamme apu oli osoitus siitä, kuinka voimme yrityksenä vaikuttaa ja olla läsnä yhteisömme arjessa. Myös kumppaneidemme rooli hyväntekeväisyystempauksessa oli merkittävä: Tampere-talon ravintolapalveluista vastaava NoHo Partners osallistui hankkimalla ruokasponsoreita ja valmistamalla tarjoiltavat ruoat. Akun Tehdas puolestaan tarjosi tekniikkaosaamistaan ja laitteistoa tapahtuman onnistumiseksi. Jokaisella meistä on mahdollisuus auttaa.” lisää Järvensivu.

Tampere-talon vastuullisuustyö on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys näkyvät päivittäisessä toiminnassa. Henkilöstön vapaaehtoistyön mahdollistaminen ja aktiivinen osallistuminen lähiyhteisön toimintaan ovat olennainen osa Tampere-talon vastuullisuustyötä.

"Vapaaehtoistyö tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuden antaa takaisin yhteisölle, mutta se myös vahvistaa yhteishenkeä ja työn merkityksellisyyttä. Haluamme Tampere-talossa olla mukana rakentamassa kestävää ja yhteisöllistä tulevaisuutta," kertoo konsernin HR-johtaja Liisa Lindström-Varis.

Commu on suomalainen mobiilisovellus, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset voivat kohdata auttamisen merkeissä. Hyvän Tekijä -tunnustus myönnetään yrityksille, jotka osoittavat konkreettista sitoutumista vastuullisuuteen ja hyviin tekoihin. Commu korostaa, että vastuullisuudessa on kyse konkreettisista teoista, ei pelkästä raportoinnista.