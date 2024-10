Jussi Eho vahvistamaan Schneider Electricin johtoporrasta

Schneider Electric on nimittänyt Jussi Ehon Suomen teollisuusautomaation liiketoiminnan sekä järjestelmäintegraattori- ja OEM-kanavien johtoon. Eho on jo aiemmin ollut väliaikaisesti vastuussa kyseisistä tehtävistä, ja nyt hänet on nimitetty rooleihin vakituisesti. Lisäksi hän jatkaa maayhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Ennen viimeisintä nimitystä Eho on työskennellyt Schneider Electricin palveluksessa kolmen vuoden ajan. Hän aloitti teollisuusautomaation myyntiorganisaatiossa ja on sittemmin toiminut teollisuusautomaation liiketoiminnan myyntijohtajana.

– Jussi on erinomainen valinta uusiin rooleihin, sillä hän on jo aiemmin vakuuttanut meidät ohjelmisto- ja automaatioalojen asiantuntemuksellaan ja vankalla kokemuksella myynnistä ja johtamisesta. Hänen taitonsa tiimijohtamisessa, asiakassuhteiden hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä vahvistavat koko organisaatiotamme, kertoo Schneider Electricin Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Ennen uraansa Schneider Electricillä Eho on toiminut erilaisissa johto- ja myyntitehtävissä pääasiassa teollisuuden ohjelmistojen parissa muun muassa Cadmaticilla ja EPLAN Software & Service AB:lla sekä työskennellyt erilaisissa tehtävissä teknisessä konsultoinnissa ja sähkösuunnittelussa. Hänellä on MBA-tutkinto myynnin johtamisesta.

– On hienoa päästä hyödyntämään kokemustani entistä laajemmin Schneider Electricin palveluksessa. Haluan omalta osaltani olla mukana varmistamassa, että Schneider Electric pystyy jatkossakin tarjoamaan alansa johtavia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, Eho kertoo.

