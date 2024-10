S-market Siilinjärvi uudistetaan vuonna 2025

Siilinjärvellä 12 vuotta sitten uudistettu S-market on tärkeä kauppapaikka alueen asukkaille. Myyntiluvut puhuvat puolestaan – Siilinjärven S-market on myynnillään koko Suomen toiseksi suurin S-market.

– S-market on Siilinjärven alueelle tärkeä kauppapaikka. Se on palvellut asiakkaitaan hienosti ja nyt on aika jälleen uudistaa palvelua. Remontilla vastaamme alueella myös kilpailijan meneillään olevaan uudistukseen. Siilinjärvellä on todella paljon asiakasomistajatalouksia ja he luottavat meidän vastaavan palveluillamme nykyiseen kysyntään, toteaa PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Ruotsalainen kertoo, että tämän kokoluokan remontit kestävät muutaman kuukauden ja asiointi kaupassa tullaan säilyttämään sujuvana.

Remontin yhteydessä S-marketin kiinteistössä sijaitsevan S-Pankin palvelupisteen lakkauttamisen tarpeellisuutta tarkastellaan.

Vaihtoehtoisesti Siilinjärven ja Vuorelan S-marketeille on mahdollista järjestää vastaavat S-Pankin palvelut S-biilin avulla.

– Käymme S-pankkipisteen kolmen työntekijän kanssa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut mahdollisesta työn siirtymisestä S-pankin muihin palvelupisteisiin, PeeÄssän asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä selventää.