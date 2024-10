Suomalaiset matkustivat kesällä ahkerasti Tallinnaan

Kuluvan vuoden kesäkuukausina (kesä-heinä-elokuu) suomalaiset viettivät koko Viron majoitusliikkeissä 518 607 yötä. Kasvua vuoteen 2023 oli 4 %, mutta koko Viron osalta luku on vielä 9 % matalampi kuin pandemiaa edeltäneenä normaalina matkailuvuotena 2019. Tallinnassa suomalaisten yöpymisiä oli kuitenkin 13 % enemmän kuin kesällä 2019. Tallinnan Sataman antamien tietojen mukaan Suomesta saapuvien kaikkien laivamatkailijoiden määrä on kesäkaudella pysynyt viime vuodesta samana (-0,2 %), joten yhä useampi suomalainen on kesäreissullaan nyt myös yöpynyt Virossa. Kesäkuukausina Helsingistä Tallinnaan saapui laivalla 665 157 Suomen kansalaista, joista 277 418 yöpyi matkallaan.

”Numerot ja kesätunnelma kaupungilla näyttivät, että Tallinna houkuttelee taas entiseen malliin ja on saanut Suomesta myös uusia ystäviä. Meillä onkin vahva usko siihen, että he löytävät pian tiensä Tallinnasta myös muihin maakuntiimme. Tartossa on kulttuuripääkaupunkivuotta vielä jäljellä ja kiehtovaa Itäistä Virumaata sekä Tallinnaa esitellään koko syksyn ajan suomalaisten olohuoneissa MTV:n Myyrä-ohjelman myötä. Saartemme taika lumoaa kylpylä- ja hyvinvointipalveluillaan läpi vuoden ja aloitimme Suomessa juuri myös kulttuuriteemaisen kampanjoinnin”, kertoo Visit Estonian johtaja Anneli Lepp ja jatkaa:

”Voimmekin iloita siitä, että Helsingin ja Tallinnan välinen reitti on sitä operoiville laivayhtiöille ylivoimaisesti suosituin. Vieraidemme mukavuus paranee ensi vuonna entisestään, kun Tallinnan keskustan tietyöt saadaan päätökseen ja uusi raitiolinja satamaan valmistuu. Tänä kesänä näimme myös paljon Helsingistä saapuvia ulkomaalaisia matkustajia ja kansainvälisiä ryhmiä, mikä korostaa kaksoiskaupungin merkitystä. Meillä, Virolla ja Suomella, onkin esitellä kauempaa saapuville matkailijoille ainutlaatuinen yhdistelmä kahta Itämeren helmeä, joissa on miellyttävän ilmastonkin puolesta helppo olla ja hengittää.”

Lähimatkalle hetken mielijohteesta

Yleinen tendenssi suomalaisten Viron matkailussa on varausajan lyheneminen. Aiemmin matkat varattiin jopa kuukausia etukäteen, nyt varausaika lasketaan päivissä.

”Olemme huomanneet, että Viroon matkustetaan Suomesta yhä enemmän hetken mielijohteesta ja sen kummempia suunnittelematta. Se onkin meille kunnia asia. Syitä reissuun lähtemiseen ei tarvitse enää etsiä ja lähialuematkustaminen on myös ympäristön kannalta kestävää”, lisää Lepp ja muistuttaa:

”Ensi kesänä meillä on kuitenkin luvassa sen verran suuria tapahtumia, että niihin kannattaa varautua hyvissä ajoin etukäteen ja viettää Virossa samalla hieman kauemmin aikaa. Laululavalla tullaan näkemään varmasti kymmeniä tuhansia suomalaisia monissa eri konserteissa sekä laulu- ja tanssijuhlilla. Jouluttajien kannattaa myös muistaa, että tänä vuonna Tallinnan kuuluisa joulutori avautuu jo marraskuun puolella 22.11.”

Suomalaisten matkailu Viroon, kesä-elokuu 2024: suomalaisten yöpymiset maakunnittain

kesä-heinä-elokuu Muutos Muutos 2019 2023 2024 2024/2019 2024/2023 Viro 571 835 500 674 518 607 -53 228 -9 % 17 933 4 % Tallinna 278 281 292 936 314 366 36 085 13 % 21 430 7 % Pärnun maakunta 160 791 113 973 108 184 -52 607 -33 % -5 789 -5 % Pärnun kaupunki 153 643 110 839 105 823 -47 820 -31 % -5 016 -5 % Tarton maakunta 35 181 25 251 25 461 -9 720 -28 % 210 1 % Tarton kaupunki 33 783 24 066 24 535 -9 248 -27 % 469 2 % Harjun maakunta, ilman Tallinnaa 22 930 15 892 18 887 -4 043 -18 % 2 995 19 % Saaren maakunta 27 017 17 934 17 679 -9 338 -35 % -255 -1 % Läänen maakunta 15 217 10 487 11 076 -4 141 -27 % 589 6 % Ida-Virun maakunta 9 092 6 600 7 682 -1 410 -16 % 1 082 16 % Lääne-Virun maakunta 7 571 4 984 5 319 -2 252 -30 % 335 7 % Valgan maakunta 4 901 3 957 3 419 -1 482 -30 % -538 -14 % Viljandin maakunta 3 423 2 951 2 248 -1 175 -34 % -703 -24 % Võrun maakunta 2 468 1 838 1 227 -1 241 -50 % -611 -33 % Hiiun maakunta 2 460 1 490 1 405 -1 055 -43 % -85 -6 % Jõgevan maakunta 664 789 614 -50 -8 % -175 -22 % Järvan maakunta 1 049 469 537 -512 -49 % 68 14 % Põlvan maakunta 432 666 289 -143 -33 % -377 -57 % Raplan maakunta 358 457 214 -144 -40 % -243 -53 % Kaikki ilman Tallinnaa 293 554 207 738 204 241 -89 313 -30 % -3 497 -2 %

Viron joulutoreja 2024

Tallinnan perinteinen joulutori Raatihuoneen aukiolla on avoinna joka päivä 22.11.-27.12.2024 klo 10:00 – 20:00. Huomioi uusi aikataulu.

Tarton joulumarkkinat vietetään 14.12.

Pärnun joulumarkkinat vietetään 14.-15.12.

Narvan joulukylä on avoinna 23.-26.12.

