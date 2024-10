Skanska rakentaa senioriasuntoja Folkhälsanille Helsinkiin

Kahden 6-kerroksisen rakennuksen kokonaisuus muodostuu osoitteeseen Kauppalantie 9–11 kattaen noin 5 470 bruttoneliötä. Asuntojen lisäksi yhteisiin tiloihin on panostettu. Kohteeseen tulee keittiö, ruokala, kuntosali, harraste- ja sosiaalitiloja sekä viihtyisä asukaspiha. Asunnot ovat pääsääntöisesti kaksioita.

Rakennukset verhoillaan puisella julkisivumateriaalilla arkkitehtonisia yksityiskohtia sisältäen. Rakennustyöt valmistuvat kesällä 2026.

”Monen vuoden suunnittelun jälkeen on hienoa, että rakentaminen vihdoin alkaa. Rakennusalan suhdanne on tällä hetkellä haastava, joten on tärkeää, että suuret instituutiot, kuten Folkhälsan, uskaltavat investoida ja siten tukea parempaa kansantaloutta. Skanskan valinta pääurakoitsijaksi oli melko luonnollinen. Skanska on luotettava kumppani ja lisäksi heillä on pitkä kokemus asuntorakentamisesta, mikä oli meille tärkeä prioriteetti valintaa tehdessämme”, Folkhälsanin kiinteistöjohtaja Johan Johansson sanoo.

”Olen tyytyväinen, että pääsemme käynnistämään yhteistyön Folkhälsanin kanssa. Kohteen suunnittelussa on valittu mahdollisimman pitkäikäisiä materiaaleja, ja lisäämällä puumateriaalin käyttöä soveltuvissa seinärakenteissa ja julkisivun rungossa voidaan vähentää betonin käyttöä. Rakennukset saavat lämmitysenergiansa maalämmöstä”, kertoo tulosyksikön johtaja Jussi Kiiskilä Skanskasta.