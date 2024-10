Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan virka avautuu haettavaksi

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-ahon nykyinen palvelussuhde kestää 31.12.2024 saakka. Toimialajohtajan tehtäväjärjestelyjen ja viran täyttämisen vuoksi Harri Rinta-ahon palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.1.-28.2.2025, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle 1.3.2025 alkaen.

Kasvun ja oppimisen toimiala tavoittaa päivittäin lähes 50 000 espoolaista lasta, nuorta ja heidän huoltajaansa. Toimiala muodostuu seuraavista yksiköistä: suomenkielinen varhaiskasvatus, suomenkielinen perusopetus, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

Rinta-aho on työskennellyt toimialajohtajana vuodesta 2018. Vuodesta 2021 lähtien toimiala on ollut kasvun ja oppimisen toimiala, sitä ennen Rinta-aho johti sivistystoimen toimialaa. Rinta-aho on aloittanut työuransa Espoossa vuonna 1988 ja työskennellyt mm. historian ja yhteiskuntaopin lehtorina sekä pitkään Etelä-Tapiolan lukion rehtorina (2001–2018). Vuosina 2014–2015 hän työskenteli vs. suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtajana.

Kaupunginhallitus käsittelee kasvun ja oppimisen toimialajohtajan viran auki julkistamista kokouksessaan maanantaina 28.10.2024. Hakuilmoitus tehtävään julkaistaan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen keskiviikkona 30.10.2024.

Kaupunginhallituksen esityslista 28.10.2024