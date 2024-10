Varman sijoitukset tuottivat 7,7 prosenttia – korkojen lasku vahvisti korkosijoitusten tuottoa

Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 7,7 (2,8*) prosenttia eli 4,6 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli 63,2 (59,1 vuoden alussa) miljardia euroa.

– Eläkesijoittajalle kulunut vuosi on ollut hyvä. Tunnelma on ollut hyvin toisenlainen kuin yleisesti Suomen taloudessa. Kesällä alkanut korkojen lasku tulee helpottamaan kotitalouksien tilannetta, mutta valitettavasti teollisuuden ahdingolle ei ole samaa helpotusta vielä näkyvissä, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Vuoden kolmannella neljänneksellä kaikki omaisuuslajit tuottivat positiivisesti. Korkojen laskun myötä korkosijoitusten tuotot nousivat voimakkaasti.

Vuoden alusta lähtien osakesijoitukset ovat tuottaneet parhaiten eli 11,2 (4,1) prosenttia. Korkosijoitusten tuotto tammi–syyskuussa oli 4,7 (1,5), pääomasijoitusten 4,4 (6,7), kiinteistösijoitusten -2,1 (-2,6) ja hedgerahastojen 6,7 (5,0) prosenttia.

– Inflaatio alkaa olla lähellä tavoitetasoa, minkä vuoksi keskuspankkien huoli on kääntynyt siihen, kestääkö talouskasvu. Talouden kasvua vetää Yhdysvallat, jossa ei ole edelleenkään nähty merkittäviä merkkejä talouden hidastumisesta. Työvoiman kysyntä on rauhoittunut, mutta työttömyys ei ole lähtenyt nousuun, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.

– Geopoliittiset riskit ovat erityisen koholla, mutta markkinat ovat turtuneet eivätkä ole reagoineet kovin voimakkaasti konflikteihin ja hyökkäyksiin. Markkinoilla on kuitenkin ollut kurssien heiluntaa lisäävää levottomuutta, Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 133,6 (130,4 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli turvaavalla tasolla eli 1,7-kertainen (1,6-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Varma selvitti sijoituskohteidensa valmiutta luontokadon ehkäisyyn

Varma selvitti toista kertaa sijoituskohteidensa valmiutta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi niiden toiminnassa. Selvityksen yrityksistä 39 prosenttia oli asettanut tavoitteita luontokadon ehkäisyn huomioimiseksi, mutta konkreettinen toimintasuunnitelma oli vain yhdeksällä prosentilla yrityksistä. Selvityksessä oli mukana 318 yritystä luontokadolle alttiilta toimialoilta.

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi tammi–syyskuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Palkkasumman kasvu piristyi uudelleen vuoden kolmannella neljänneksellä kasvultaan vaimean toisen neljänneksen jälkeen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä lähes kaksinkertaistui

Hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle saapui Varmaan runsaasti. Hakemusten määrä oli lähes kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eläke myönnettiin noin 4 600 hakijalle. Syyskuun puoliväliin mennessä hakemuksia oli tullut yhtä paljon kuin koko viime vuoden aikana.

Ensi vuonna yksikään uusi ikäluokka ei saavuta osittaisen vanhuuseläkkeen alinta ikärajaa, sillä vuonna 1964 syntyneillä ikärajaksi on sovittu 62 vuotta. Tähän asti osittaista vanhuuseläkettä on saattanut hakea 61-vuotiaana.

Varmaan saapuneiden uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 7,3 prosenttia viime vuodesta. Aiempiin vuosiin verrattuna mielenterveysperusteisissa hakemuksissa korostuivat ahdistuneisuushäiriöt, aikuisiällä todetut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn häiriöt sekä autismikirjon häiriöt työkykyä alentavina sairauksina.

Viidennes tarkistetuista YEL-työtuloista oikealla tasolla

Varma tarkistaa tänä vuonna YEL-työtulon yrittäjiltä, joiden työtulo sijoittuu välille 15 000–25 000 euroa. Tarkistettavia yrittäjiä on noin 7000. Näistä yrittäjistä 19 prosentilla työtulo on ollut valmiiksi oikealla tasolla. Tähän mennessä tehtyjen tarkistusten myötä työtulot nousivat keskimäärin 3 879 euroa. Oikein määritelty työtulo vahvistaa eläkkeen kertymisen lisäksi yrittäjän sosiaaliturvaa. Työeläkeyhtiön on tarkistettava yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein.

Varma sai tammi−syyskuun aikana uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 170 (159) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi nettona muista työeläkeyhtiöistä siirtyneen TyEL-vakuutusmaksutulon ja eläkevakuutusten myynnin uusille asiakkaille.

*Vertailuluvut suluissa ovat 30.9.2023 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu.