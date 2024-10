”Tämä mahdollisuus todella kannattaa hyödyntää!” Mimmit koodaa -ohjelma tarjoaa entistä vaativampaa AWS-koodausoppia ja arvokkaan AWS-sertifikaatin maksutta

Lehdistötiedote 25.10.2024

Mimmit koodaa -ohjelmaan osallistuvat naiset saavat yhä konkreettisempia hyötyjä. Jo aiemmin osallistujien on ollut mahdollista suorittaa kahta alempaa AWS-sertifikaattia (Certified Cloud Practitioner ja Certified Solutions Architect) ja jo useat sadat naiset ovat jo suorittaneet sertifikaatteja. Nyt syyskuussa alkaneella ja maaliskuussa päättyvällä opintopolulla on tarjolla askelta haastavampi taso eli Certified Data Engineer.

”Aiemmat AWS-koulutusohjelmamme on otettu mimmien yhteisössä todella hyvin vastaan, ja siksi lähdimme sitä yhä kunnianhimoisemmin jatkamaan. Tämä kokonaisuudessaan viides opintopolku on entistäkin vaativampi ja siten myös pidempi. Sen suunnittelussa on kuunneltu osallistujien palautetta ja toiveita”, taustoittaa Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Tähänastiset luvut kertovat, että kiinnostusta on myös uuteen vaativaan opintopolkuun. Elokuussa järjestettyyn infotilaisuuteen ilmoittautui 201 henkilöä ja tallenteella oli lähes 250 katsojakertaa. Opintopolun ensimmäiseen tekniseen tapahtumaan 19.9. (Purpose Built Data Services) tuli yli 150 ilmoittautunutta ja tallenteelle kertyi reippaat sata katselua.

Yritysyhteistyö mallina muillekin

”Tämä koulutusohjelma on mainio konkreettinen osoitus Mimmit koodaa -ohjelman hyödyllisyydestä – sadat alanvaihtajanaiset saavat suoran pätevyyden käytännön koodaustöihin. Data Engineer -opintopolku on vaativa, mutta palkitseva tie, jonka päässä on uusia hienoja mahdollisuuksia siihen osallistuville naisille”, Mimmit koodaa -ohjelmaa johtavan Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Vuonna 2018 käynnistetyssä Mimmit koodaa -yhteisössä on mukana yli 10 000 naista. Ohjelman tavoitteena on korjata ohjelmistoalan sukupuolittuneisuutta ja vastata alan osaajapulaan konkreettisin teoin. Tuhannet mimmit ovat ilmaisseet haluavansa töihin ohjelmistoalalle ja Amazon Web Servicesin (AWS) tarjoamat sertifikaatit ovat siihen hyvä keino. Tämän sertifikaatin ansainneet naiset on houkuttelevaa palkata, koska osaamistaso on varmasti toivottu”, tiivistää Roiha.

AWS itse toivoo parannusta sekä naisten asemaan alalla että koko Suomen kasvuun ja hyvinvointiin, taustoittaa Sari Uusitalo, AWS Suomen ja Baltian maajohtaja.

"Haluamme kouluttaa IT-ammattilaisia vauhdittaaksemme Suomen talouskasvua ja luodaksemme uusia työpaikkoja. Mimmit Koodaa -ohjelma tarjoaa nyt entistä monipuolisempaa koulutusta, joka valmistaa osallistujia hakemaan töitä IT-alalta. Olemme sitoutuneet kouluttamaan digitaitoja yli 29 miljoonalle ihmiselle maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä, ja kouluttaneet pilvitaitoja jo yli 100 000 ihmiselle Pohjoismaissa", Uusitalo kertoo.

Moni yritys on vuosien saatossa auttanut Mimmit koodaa -ohjelmaa lukuisissa hienoissa projekteissa. AWS-koulutusohjelmat ovat kuitenkin mimmeille erityisen merkittäviä.

”Kyseessä on iso taloudellinen ja ajallinen panostus AWS:ltä, eli heille siitä hatunnosto. Tokikin he voivat tässä samalla tuottaa heille itselleen arvokasta osaamista, mutta sehän on vain fiksua. He ovat nähneet, että tässä on paikka, johon kannattaa panostaa, ja me kiitämme lämpimästi tästä panostuksesta. Tietysti otamme myös muiden yritysten tarjoamia koulutusohjelmia mielellämme vastaan - AWS:n esimerkillisestä toiminnasta voisivat muutkin yritykset ottaa mallia”, Köpsi kehuu.

Joustavuus valttina

Uusi opintopolku alkoi syyskuussa ja päättyy maaliskuun 2025 lopussa, jolloin on mahdollisuus sertifioitua.

Ohjelma sisältää paitsi opintowebinaareja myös käytännön workshopeja (immersion days). Mimmien käyttöön tarjotaan tili AWS-pilvipalveluun, joka on auki pidempään kuin aiemmissa opintopoluissa.

Opintopolku on mahdollista toteuttaa myös itsenäisesti tallenteiden ja Slackin avulla. Sertifiointikokeen voi suorittaa paikan päällä ympäri Suomen tai etänä. Sertifiointi-voucher on sekin AWS:n tarjoamana osallistujille maksuton ja se on mahdollista ottaa käyttöön 12kk aikana, eli on joustavasti sovitettavissa osallistujan muihin aikatauluihin. Jos sertifiointi epäonnistuu, saa uuden voucherin maksutta. Sertifiointi ei ole pakollinen, vaan tapahtumiin voi osallistua myös puhtaan tiedonjanon merkeissä.

”Opintopolku on joustava ja ihmisten erilaiset tarpeet huomioiva. Lisäksi kattaus on kansainvälinen, sillä tapahtumavetäjät tulevat ympäri maailmaa. Vielä ehtii mukaan, tervetuloa! Taloudellinen säästö osallistujille on AWS:n tarjoamien maksuttomien palvelujen myötä todella merkittävä – tämä mahdollisuus kannattaa todella hyödyntää!”, Köpsi kehottaa.

Lisätiedot:

Milja Köpsi, Mimmit koodaa -ohjelma, koordinaattori, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi

Opintopolku: https://mimmitkoodaa.fi/amazon/

Tiedote aiemmasta opintopolusta: Paremmat työllistymismahdollisuudet jo 100 koodarinaiselle – kiitos Mimmit koodaa -ohjelman ja Amazon Web Servicesin (AWS) yhteistyön | Software Finland ry (sttinfo.fi)

Tulevien webinaarien aiheita: 28.11. AI, ML and GenAI Fundamentals, 12.12. Networking and Security, 9.1. Data Privacy and Regulatory needs relating (Live, Online and Studio), 6.2. Next generation ETL processing part 1, 13.2. Next generation ETL processing part 2, 20.3. Business Approach, 27.3. Exam Preparation Session

Immersion days: 14.11. Data Store Management Segment, 29.11. AI, ML and GenAI Segment, 23.1. Data Security and Governance Segment, 6.3. Data Ingestion and Transformation Segment