Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Neoen Renewables Finland Oy:n Kolmihaaran tuuli- aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Isojoen kunnan eteläosaan, Kankaanpään kaupungin rajalle. Hankkeessa rakennetaan enintään 77 tuulivoimalaa pinta-alaltaan 6 600 hehtaarin alueelle. Hankealueelle on lisäksi suunniteltu aurinkovoimapuistoalueita, joiden enimmäispinta-ala on yhteensä 288 hehtaaria. Maksimissaan aurinkovoimaloiden teho on 180 MW.