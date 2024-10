Tommy Dolivo Evidensian toimitusjohtajaksi

Dolivolla on laaja kokemus vähittäiskaupan ketjutoiminnasta ja johtotehtävistä kansainvälisissä yrityksissä, viimeisimpänä hän on toiminut Rusta Suomen toimitusjohtajana.

- On innostavaa liittyä yritykseen, jossa eläinlääketiede on keskiössä. Evidensiassa on paljon ammattitaitoista henkilökuntaa ja asiantuntemusta. Haluan olla mukana kehittämässä Suomen johtavaa eläinlääkintäalan yritystä, jonka tavoitteena on terveet lemmikit ja onnelliset lemmikin omistajat, Tommy Dolivo kertoo.

Dolivo on ottanut tehtävän vastaan väliaikaisesti tehtävää hoitaneelta Antti Kuosmaselta, joka palasi operatiivisen johtajan tehtäväänsä.

- Uskon, että Tommy Dolivo tuo Evidensialle vahvan vision, jossa asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja henkilöstön sitouttaminen korostuvat. Tämä luo entistä paremmat edellytykset palveluidemme kehittämiseen.”, sanoo vt. toimitusjohtaja, Antti Kuosmanen.

Evidensia-verkoston 44 eläinlääkäriasemaa- ja sairaalaa tarjoavat lemmikille kattavan hoidon vuorokauden ympäri koko Suomessa. Evidensia on osa Euroopan suurinta eläinlääkäripalvelujen tarjoajaa, johon kuuluu yli 2 500 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa 20 maassa.