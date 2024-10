Taru Tujunen Reaktorin hallitukseen

Uutta bisnestä ja tiiviimpää yhteistyötä, visioi Reaktorin ekosysteemiliiketoiminnan uusi johtaja 3.9.2024 08:35:09 EEST | Tiedote

Reaktor on nimittänyt Samuli Savon Fusion Ecosystem -liiketoiminnan uudeksi johtajaksi. – Samulilla on laaja kokemus liiketoiminnasta ja erityisesti uusien innovaatioyritysten rakentamisesta, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Pekka Horo: – Juuri tätä haluamme kehittää entisestään Fusionissa: uusia yrityksiä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä 30 yrityksen ja Reaktorin välillä. Tällä hetkellä Fusion Ecosystem koostuu 30 yrityksestä, joissa työskentelee yli 2300 asiantuntijaa ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Reaktor Group omistaa osuuden kaikista ekosysteemin yrityksistä. Yhteistyöllä arvoa asiakkaille Savo on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja tausta innovaatioiden rakentamisesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Hänellä on kattava näkemys digitalisaatiosta, sillä hän on toiminut urallaan niin ostajan, toimittajan ja kuin konsultin rooleissa. Savo aloittaa tehtävässään syyskuussa. – Mahdollisuus työskennellä näin lahjakkaan ja monipuolisen yritysj