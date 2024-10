Helsingin hallinto-oikeus kumosi Suomen riistakeskuksen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:lle lintuinfluenssan leviämisen rajoittamiseksi myöntämän poikkeusluvan yhteensä 9 600 linnun tappamiseksi kaikilla liiton jäsentiloilla

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Sanoma Media Finland Oy:n ja Telia Finland Oyj:n valitukset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin evästekäytäntöjä koskevista päätöksistä 9.10.2024 10:01:34 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt Sanoman ja Telian valitukset Traficomin päätöksistä, jotka koskivat evästeiden käyttöä yhtiöiden verkkosivustoilla. Traficom oli velvoittanut yhtiöt muuttamaan evästekäytäntöjään siten, että muun ohella sellaisten personointievästeiden, toimitusevästeiden ja chat-evästeiden, jotka asetettiin automaattisesti käyttäjän päätelaitteelle tämän saapuessa verkkosivustolle, käyttäminen edellyttää käyttäjän suostumusta. Lisäksi verkkosivustojen suostumushallintatyökaluja, joilla suostumus evästeiden käyttöön annettiin, oli muutettava siten, että verkkosivuston käyttäjän oli mahdollista kieltäytyä muiden kuin välttämättömien evästeiden käytöstä suostumushallintatyökalun ensimmäisellä tasolla. Viestintäpalvelulain 205 §:n 1 momentin mukaan evästeiden asettamiselle käyttäjän päätelaitteelle on saatava käyttäjän suostumus. Pykälän 2 momentissa on säädetty tästä poikkeuksena, että evästeet, jotka ovat välttämättömiä palvelun käyttä