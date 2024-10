Voittaja Suomesta – Eurooppalainen valokuvakilpailu nosti esiin ilmastotekoja

Deutsche Wellen Euroopan komissiolle tuottamat videot kertovat kilpailussa menestyneiden asialleen omistautumisesta ja ajatuksista, jotka ohjaavat heidän toimintaansa ilmastotyössä. Jussi Isoahon video ja tarina löytyy oheisesta artikkelista, joka esittelee myös muut kilpailussa menestyneet.

Euroopan komissio lanseerasi Euroopan ilmastosopimuksen (European Climate Pact) joulukuussa 2020 tuodakseen Green Dealin kunnianhimoiset tavoitteet lähemmäksi eurooppalaisia. Sopimus kannustaa ihmisiä ilmastotoimiin, lisää ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja edistää taloudellista ja sosiaalista resilienssiä.

Climate Pact käynnisti syksyllä 2024 valokuvakilpailun ”Nappaa kuva ilmastoteosta” ("Capture your climate action") korostaakseen eri tapoja, joilla yksilöt ja yhteisöt osallistuvat ilmastotyöhön. Kilpailu tuotti yli 300 kilpailutyötä eri puolilta Eurooppaa. Kuvat kertoivat eurooppalaisten kekseliäisyydestä ja sitoutumisesta kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Ne muistuttavat, että jokainen voi tehdä ilmastotoimia.

Valokuvakilpailu osoittaa yksittäisten ihmisten ilmastotoimien merkittävän yhteisvaikutuksen. Kuten Jussi Isoaho mainitun verkkojulkaisun videolla sanoo: ”Jos jokainen ihminen osallistuisi Euroopan ilmastosopimukseen tai tekisi jotain ilmaston hyväksi, uskon, että muutos tapahtuisi.”

Ympäristöasiantuntijana työskentelevän Isoahon oma sitoutuminen ilmasto- ja ympäristötoimiin auttoi häntä saamaan suojelun piiriin työnantajansa Nokia Oyj:n omistaman 71 hehtaarin alueen Kuusamon Kitkajoen etelärannalla. Yhdessä valtion suojeleman Natura-alueen kanssa Kitkajoella on nyt suojeltuna yhteensä 140 hehtaaria.

Terveet metsät auttavat torjumaan ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä ilmakehästä, mikä puolestaan suojelee meitä ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta, kuten tulvilta ja kuivuudelta. Ottaessaan metsien puolesta yhteyttä päättäjiin Isoaho osoitti, kuinka motivoitunut yksilö tai ryhmä voi saada aikaan merkittävän muutoksen.

”Jos yrität kertoa, kuinka kaunis jokin metsä on, se on melkein mahdotonta. Mutta kun näytät kuvia, vaikuttaminen on paljon helpompaa”, Jussi Isoaho toteaa.

Muutkin kilpailuun kuvillaan ja ilmastoteoillaan osallistuneet osoittivat, miten monia tapoja yksittäisillä ihmisillä on jouduttaa vihreää siirtymää Euroopan ilmastosopimuksen perusajatuksen mukaisesti.