Tässä on viini, jonka erinomaisuudesta kaikki kriitikot ovat yksimielisiä.

La Rioja Alta LAT 42 Reserva 2018

Ihan alkuun meidän pitää tehdä pieni tunnustus. Rakastamme hyvin tehtyjä, Espanjalaisen Riojan alueen punaviinejä. Erityisesti silloin, kun vuosikerta on hieman vanhempi ja laadukas. Alueen viinit ovat herkullinen sekoitus perinteisen tammitynnyrikypsytyksen mukanaan tuomaa mausteisuutta, yhdistettynä laadukkaaseen viiniin. La Rioja Alta LAT 42 Reserva 2018 on erittäin poikkeuksellinen viini, sillä lähes kaikki kriitikot ovat samaa mieltä juuri tämän viinin erinomaisuudesta ja sukkia pyörittävästä hinta-laatusuhteesta. Normaalisti alueen Reserva-viinit ovat siellä noin 20 euron kintaalla joten reilun 16€ hinta on todella ryöstö tästä laadusta. Annetaan faktojen puhua puolestaan:

Viinilehti:

Tyylikkäästi kehittynyt ja monivivahteinen tuoksu muistuttaa aromeiltaan kuivattuja hedelmiä, makeaa mausteisuutta ja hentoa nahkaisuutta. Melko täyteläinen maku toistaa tarkasti tuoksun aromit. Viiniä sävyttävät myös paahteisen tammikypsytyksen ja kukkaisuudenkin vivahteet. Pehmeä tanniinisuus tuo kypsän karpaloisen hapokkuuden kanssa harmoniseen kokonaisuuteen tasapainoa. Viini jättää pitkään maistuvan jälkimaun.



Täydet 5/5 ja täysi 2 hinta-laatusuhtesta. BOOM!

Vuoden viinit kilpailu: KULTAA.

Pia Räihälä Keskipohjanmaa-lehdessä kehuu viinin arviolla: Vuoden paras tähän mennessä.

Tämä viini tarjoaa erittäin tasapainoisen elämyksen eikä se tarvitse lisää kypsytystä tai odottelua vaan on valmis nautittavksi. Lohturuoka on termi, jota käytetään usein herkullisesta ja aromikkaasta ruoka-annoksesta. Lohtuviini voisi olla erinomainen määritelmä tästä viinistä. Tähän hintaan on vaan todella vaikeaa löytää parempaa viiniä.

Viinikaverin vinkki:

Nyt on tärkeää toimia seuraavasti viinin tarjoilun yhteydessä.

1. Avaa pullo vähintään tuntia ennen tarjoilua. Kaada mieluusti karahviin.

2. Ota ne kaapin isoimmat viinilasit käyttöön jotta viinillä on tilaa hengittää lasissa.

3. Nautitaan.