Saariston rengasteille toinen kausipidennys vuodelle 2025

Yrittäjien tärkeitä kausia

Yrittäjät saariston varrella ovat innoissaan mahdollisuudesta palvella matkailijoita myös pidennetyn sesongin aikana. Gustav Ramberg, Seilin saarella toimiva yrittäjä, toteaa: -"Syyskuu on erityisen hieno aika kokea saaristo. Luonto on upea, ja tämä pidennys auttaa meitä kehittämään uusia palveluita ja houkuttelemaan uusia asiakkaita."

Korppoon Hjalmar’s Hotellin & ravintolan omistaja, Tage Österlund, lisää: "Meillä on ilo pitää ovet auki ympäri vuoden, kaikkina päivinä paitsi jouluaattona, ja olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että pidennyksen myötä moni muu yritys saaristossa voi hyödyntää ja toivottavasti hyppää mukaan hyödyntämään koko ajan pidempää kautta. Tämä kehitys tukee saariston kasvua ja vahvistaa koko alueen vetovoimaa."

Tärkeä tuki elinkeinolle

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Ilmari Viljanen korostaa pidennyksen merkitystä saariston elinkeinoille: "Haluamme tukea paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä, ja tämä pidennetty liikennöinti on askel oikeaan suuntaan. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa haluamme varmistaa, että saariston matkailulla on mahdollisuus kukoistaa myös nykyisen pääsesongin ulkopuolella."

Saaristokaupunki Paraisten matkailupäällikkö Benjamin Donner toteaa, että alue on hyvin iloinen siitä, että reitit ovat ensi vuonna kauttaaltaan kierrettävissä koko ensimmäinen puolisko syyskuusta. ”Saaristo on auki ympäri vuoden, mutta tämä kausiluonteinen mahdollisuus kiertää rengastiet kokonaisuudessaan on erittäin tärkeä yhteiskunnalle ja alueen elinvoimaisuudelle. Erityisesti eurooppalaiset lomailevat sekä matkustavat tunnetusti elo- sekä syyskuussa, ja tämä kausipidennys helpottaa tämän kohderyhmän houkuttelemista alueellemme. Toivomme, että yhä useampi matkailija, niin kotimaasta kuin ulkomailta, löytää tiensä saaristoon myös hiljaisempina kuukausina. Nyt on myös erityisen tärkeätä, että yritykset ottavat yhdessä hyödyn irti tästä kausipidennyksestä, joka tuo sekä työpaikkoja ja lisätuloja että palveluita saaristoon”, Donner jatkaa.

Viime vuodet näitä reittejä on kiertänyt 45 000 – 58 000 matkailijaa per vuosi, ja sekä auto- että eteenkin pyöräilijämäärän kasvu on ollut erittäin positiivinen. Yhteysalusreitit, jotka palvelevat Saariston rengasteitä kiertäviä ensi vuonna kaksi viikkoa pidempään, ovat MS Antonia Houtskarin ja Iniön välillä sekä MS Östern Nauvon ja Rymättylän välillä.

Matkailijat voivat tutustua Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien reitteihin sekä ajankohtaisiin vinkkeihin sivustolla saaristonrengastie.fi ja pienirengastie.fi.

