Tampereen taidemuseo täynnä Vuoden nuoria taiteilijoita – Suvi Sysi sekä Silmänruokaa-kokoelmanäyttely

Vuoden nuori taiteilija 2024 – Suvi Sysi

Suvi Sysi (s. 1990 Nilsiä) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, jonka työskentelyn juuret ovat taidegrafiikan menetelmissä ja paperipohjaisissa teoksissa. Sysi on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan opetusalueelta 2020. Taiteessaan hän tarkastelee ajallisuutta, väriä, valoa, muotoja ja tekstuureja sekä liikettä kaksi- ja kolmiulotteisuuden välillä. Paperin ohella Sysi työskentelee puun, saven ja kipsin kanssa. Usein hänen teoksensa saavat muotonsa abstrakteina installaatioina.

Vuoden nuori taiteilija 2024 Suvi Sysi kertoo teoksistaan: ”Työskentelyni on kehollista ja työstän teoksiani hitaasti käsin. Teokseni ovat materiaalilähtöisiä, jolloin se millä ja miten teokseni on tehty, muodostuu merkittäväksi osaksi niiden sisältöä. Teokseni eivät kuvasta mitään ulkopuolisia ilmiöitä tai asioita, vaan ne ovat kuvia itsestään. Taiteen tekeminen on minulle keino tutkia tuntemista ja kokemista – liikkumista ennalta sanoittamattomille ja järkeilemättömille alueille.”

Tila toimii Sysin ilmaisussa yhtenä työskentelyn lähtökohtana. Tätä näyttelyä varten valmistunut suurikokoinen kollaasiteos Intuire (2024) kulkee museon läpi yhdistäen kaksi kerrosta. Kokonaisuudessa yksittäiset teokset ja erilaiset toistuvat elementit asettuvat suhteessa tilaan ja toisiinsa. Suvi Sysi kuvaa omaa työskentelyään näin: ”Teen usein teoksia tai teossarjoja, jotka koostuvat useista kappaleista, jolloin havainnoitavaksi tulevat myös tapahtumat niiden välillä. Yhden yksinäisen teoksen tekeminen tuntuu irralliselta. Koen teosteni ja ideoiden syntyvän ketjun kaltaisena – kun teen yhtä asiaa, se poikii polkuja kohti seuraavaa. Monet teokseni ovat riippuvaisia toisistaan.”

Linkkinä ulkomaailman ja sisällä olevien teosten välillä toimii Tampereen taidemuseon ikkunoissa kulkeva muuntuvasta sinisestä sävystä ja valosta muodostuva teos Enshrine. Väri on Suvi Sysille teosten sielu ja samalla yksi materiaaleista, kuten myös väriin kytkeytyvä valo: ”Värin kaipuu teoksissani ja elämässäni on keskeistä. Se on kuin happea tai vettä – perustarve, jonka on täytyttävä. Väri tuntuu vatsassa ja nostaa veden kielelle. Se onkin ennen kaikkea kehollinen kokemus, eikä sitä voi sanoin kuvailla. Väri selittää itse itsensä.”

Vuoden nuoren taiteilijan 2024 on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana Tampereen taidemuseon museonjohtaja Selma Green ja näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Tampereen Taideyhdistyksen edustajana puheenjohtaja Joni Lehtimäki, taiteilijajäseninä Tampereen Taiteilijaseuran Anna Hyrkkänen ja Suomen Taiteilijaseuran Katariina Salmijärvi sekä kutsuttuina asiantuntijajäseninä valinnan aikana Nykytaiteen museo Kiasman museonjohtajana toiminut Leevi Haapala ja taidekuraattori Laura Köönikkä.

Suvi Sysi on järjestyksessä 40. Vuoden nuori taiteilija.

Silmänruokaa tarjolla Tampereen taidemuseon pohjakerroksessa

Silmänruokaa-näyttely esittelee poimintoja taidemuseon Vuoden nuorten taiteilijoiden kokoelmasta 1980-luvulta 2020-luvulle. Samalla se juhlistaa tapahtuman 40-vuotista taivalta. Silmänruokaa käsittää maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, media- ja tilataidetta sekä valokuvia. Teosvalinnoissa on painotettu eri tekniikoiden ja ilmaisutapojen monipuolisuutta ja ajallista laaja-alaisuutta. Eri vuosikymmeninä valitut taiteilijat ilmentävät oman aikansa nykytaiteen virtauksia ja arvoja.

Suurin osa näyttelyn teoksista on hankittu alkuperäisistä Vuoden nuori taiteilija -näyttelyistä. Jotkut ovat uudempia kuvaten taiteilijantyön myöhäisempiä vaiheita. Keskenään hyvin erilaisia teoksia yhdistää omintakeisuus, kokeellisuus ja rohkeus. Monet vuoden nuorista taiteilijoista ovat tehneet näyttävän kuvataiteilijan uran myös kansainvälisesti ja työskentelevät tälläkin hetkellä ulkomailla. Valtaosa heistä lukeutuu Suomen kuvatademaailman tunnetuimpiin ja näkyvimpiin tekijöihin. Mukana ovat: Eija-Liisa Ahtila ja Maria Ruotsala, Ville Andersson, Hans-Christian Berg, Susanne Gottberg, Samuli Heimonen, Illusia Juvani, Emma Jääskeläinen, Hannu Karjalainen, Outi Kirves, Kaisu Koivisto, Markus Konttinen, Jukka Korkeila, Heta Kuchka, Anni Leppälä, Esko Männikkö, nabbteeri, Reima Nevalainen, Ari Pelkonen, Tiina Pyykkinen, Samu Raatikainen, Mari Rantanen, Osmo Rauhala, Juha Saitajoki, Kim Simonsson, Nanna Susi ja Viggo Wallensköld.

Näyttelyssä on esillä muun muassa Vuoden nuoren taiteilijan 1988, taidegraafikko Outi Kirveen (s.1960), suurikokoisia, värikkäitä puupiirroksia, joiden pääasiallinen aihepiiri koostuu suomalaisesta luonnosta eri vuodenaikoina. Mukana on myös Vuoden nuori taiteilija 1989, pitkään New Yorkissa asunut, nykyään tukholmalainen ja julkisista teoksistaan tunnettu Mari Rantanen (s. 1956) värikylläisellä maalauksellaan Massmedia Disease (1988). Suomen kansainvälisesti tunnetuimmalta mediataiteilijalta Eija-Liisa Ahtilalta (s. 1959) ja sittemmin uran elokuvaohjaajana luoneelta Maria Ruotsalalta (s.1961) on esillä heidän uransa alkuvaiheilta feministinen, arkista perhedynamiikkaa luotaava installaatio Kone (1988). Heidät valittiin Vuoden nuoriksi taiteilijoiksi taiteilijaparina 1990, samaan aikaan kuin Juha Saitajoki ja Jarmo Kurki. Esko Männikkö (s.1959), Vuoden nuori taiteilija 1995, oli ensimmäinen nimityksen saanut valokuvataiteilija. Häneltä on esillä teos Kuhmo (1990). Valinta oli osa 1990-luvulla tapahtunutta prosessia, jossa valokuvaa alettiin arvostaa yhtenä taiteen tekemisen muotona muiden kuvataiteen tekotapojen rinnalla. Männiköllä oli tässä muutoksessa keskeinen rooli. Esko Männikkö tunnetaan erityisesti Kainuun ja Etelä-Lapin poikamiesten ja heidän maailmansa kuvaajana.

Näyttelyn nimikkoteoksen Silmänruokaa (2012) luonut Vuoden nuori taiteilija 1996, Kaisu Koivisto (s. 1962), tarkastelee teoksissaan ihmisen ja eläimen, luonnon ja kulttuurin, teknologian ja biologian liitoskohtia. Hän pohtii ihmisen tapaa välineellistää eläimiä ja käyttää luontoa omiin tarkoitusperiinsä, hyödykkeeksi. Viime vuosina vihreistä, kuin sammalen peittämistä fantasiahahmoistaan myös kansainvälisesti tunnetuksi tullut Kim Simonsson (s. 1974) valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2004. Häneltä on esillä lapsiaiheinen, väkivallan uhkaa kuvaava posliiniveistos Nimetön (2003). Vuoden nuoren taiteilijan 2007, Hans-Christian Bergin (s.1971), kineettistä ja valotaidetta edustavan Visual Vortex -sarjan (2006) valokaappiteokset leikkivät optisilla illuusioilla edellyttäen katsojan liikettä. Ville Andersson (s.1986), Vuoden nuori taiteilija 2015, käyttää ilmaisuvälineinään erilaisia tekniikoita, kuten maalausta, tussipiirtämistä ja valokuvausta. Vuoden nuoren taiteilijan 2018, Illusia Juvanin (s. 1988) (aiemmin J.A. Juvani), XO-mediateoksen ytimessä ovat queer, drag, feminismi, kuolema, himo, runous, rakkaus, viha, stereotypiat ja parodia. Hän esiintyy itse videoissaan ja valokuvissaan ja leikittelee sukupuolen binäärisillä oletuksilla ja rooleilla. Vuoden nuori taiteilija 2022, Emma Jääskeläinen, edustaa näyttelyssä omaa vuosikymmentämme leikillisellä sukkahousuista, villasta ja kivistä tehdyllä muhkuraisella Mother-veistoksellaan (2022).

Vuoden nuoria taiteilijoita kaupungilla

Juhlavuoden kunniaksi Vuoden nuorten taiteilijoiden teokset valtaavat myös Tampereen kaupungin keskustan ja museon ulkopuolen. Kesällä jo nähtiin Vuoden 2013 nuoren taiteilijan Jarno Vesalan sympaattinen Pysähdys (2024) Tammerlammessa. Nyt keskustan rakennusten seinille heijastetussa, Tampereen kaupungin Valoviikkoihin kuuluvassa Valogalleriassa nähdään Vuoden 2021 nuoren taiteilijan Joel Slotten piirustuksia. Mosse ja tatuoidut ystävät -näyttelyn seiniin ”tatuoiduissa” kuvissa myyttiset taruolennot ja keskiaikaiset lääkeyrtit rinnastuvat death metal -musiikin ja pop-surrealismin symboleihin. Tampereen taidemuseon ikkunoissa nähdään osana Ruudun takaa -tapahtumaa Suvi Sysin sinisävyinen valoteos Enshrine (2024).

Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma

Vuoden nuoreksi taiteilijaksi nimettiin alkuvuosina välillä useampi taiteilija, ja vuoteen 1989 saakka valittiin myös stipendien saajat. Toisinaan myös taiteilijaparit ovat saaneet Vuoden nuori taiteilija -palkinnon. Tampereen kaupungin myöntämän palkinnon suuruus on tällä hetkellä 20 000 euroa, ja se on Suomen suurin vuosittain jaettava kuvataidepalkinto. Valittu taiteilija saa yksityisnäyttelyn Tampereen taidemuseossa sekä näyttelykirjan.

Vuoden nuori taiteilija on Suomen tunnetuimpia ja arvostetuimpia kuvataidepalkintoja. Se on tukenut nykytaidetta ja avannut taiteilijoille tietä tähtiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin lahjakkaita, alle 35-vuotiaita taiteilijoita ja lisätä nykytaiteen näkyvyyttä. Palkinto syntyi 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Ajan saatossa useasti uudistunut valintaraati koostuu kuvataidealan asiantuntijoista ja sen puheenjohtajana toimii Tampereen taidemuseon johtaja.



Vuoden nuori taiteilija 2024 – Suvi Sysi

Silmänruokaa – Vuoden nuorten taiteilijoiden teoksia

26.10.2024–12.1.2025

Tampereen taidemuseo