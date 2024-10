Varsinais-Suomen ja Satakunnan vilkas päällystyskausi tulee päätökseen

Vilkas päällystyskausi on näkynyt maakunnissa uutuuttaan hehkuvana mustana pintana ja runsaana päällystyskalustomääränä. Työmaista ja poikkeavista liikennejärjestelyistä huolimatta työkausi ovat sujunut varsin hyvin ja ongelmitta. Toki satunnaista palautetta työmaiden aiheuttamista liikennehäiriöistä on tullut. Tällä viikolla Saaristotiellä Paraisilla aamuliikenne ruuhkautui hetkellisesti Sattmarkin kohdalla, jossa erityisesti raskas kalusto ei päässyt ohittamaan työmaata saumattomasti muun muassa sillan ja kaiteiden rajaaman paikallisen ahtaan kohdan vuoksi. Tästä syystä rekat ja muut isot ajoneuvot seisoivat paikoillaan tukkien koko tien. Työmenetelmänä päällystyskohteella käytettiin remix-menetelmää, jossa päällystyskalustoa on vielä runsaammin perinteisiin menetelmiin verrattuna. Tämä on osaltaan voinut edesauttaa liikenneruuhkan syntyä.

Liikennejärjestelyt kohteelle toteutetaan Liikenne tietyömaalla – Päällystys- ja tiemerkintätyöt -ohjeen mukaisesti kunkin kohteen ominaisuudet huomioiden. Tämän vuoden runsaiden päällystysmäärien vuoksi työsuoritteiden aikarajoitteita harkittiin myös tarkkaan, jotta kaikki työt saataisiin tehtyä kauden aikana. Vilkasliikenteisillä väylillä voidaan esimerkiksi töiden aloitusaikaa rajoittaa aamuruuhkatuntien ulkopuolelle. Paraisten kohteella ei tämänkaltaista rajoitusta ollut ja työn aloituksen ajankohta aamulla oli hieman liian aikainen suhteessa aamuliikenteeseen.

Kiitämme tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja työmaiden huomioon ottamisesta kuluneen kauden aikana ja toivomme turvallisia ajokilometrejä.

Viikon 44 päällystyskohteena olevia teitä:

Seututie 194 Kustavintie-Uhlu, Vehmaa

Yhdystie 2170 Eura-Nakkila, Nakkila, työt loppuun

Yhdystie 13004 Amttöö-Ahlainen, Pori

Lisäksi tehdään jalankulku- ja pyöräilyväylien päällystystä Riihikosken ja Mynämäen keskustassa.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät Liikennetilanne-palvelusta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 & tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824