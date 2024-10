Kennelliitto palkitsee jälleen Sankarikoiria – tänä vuonna arvon saa 17 koiraa

Kennelliitto myöntää vuosittain Sankarikoiran arvoja ja kunniamainintoja koirille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet ihmishengen pelastumiseen. Tänä vuonna Sankarikoiran arvon saa 17 koiraa. Kunniamaininnalla palkitaan 17 koiraa.

- Paljon onnea kaikille vuoden 2024 Sankarikoirille ja kunniamaininnan saaneille. Koirat kykenevät monenlaisiin sankaritekoihin ja ne ovat rohkeita, uskollisia ja ymmärtäväisiä. Nämä ominaisuudet tekevät niistä ainutlaatuisia kumppaneita ja jokainen koira onkin omistajalleen sankari, sanoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Tänä vuonna eniten Sankarikoiran arvoja saavat koirat, jotka ovat löytäneet apua tarvitsevan ihmisen. Sankarikoiran arvoja myönnettiin myös koirille, jotka ovat ilmaisseet tulipalon, sairastapauksen sekä pelastanut ihmisen vaaratilanteesta.

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna havannankoira Alvin, belgianpaimenkoira tervueren Ande, monirotuiset Bella ja Pablo, labradorinnoutaja Daisy, hollanninpaimenkoira Domi, saksanpaimenkoira Gaapo, kultainennoutaja Into, kääpiöpinseri Isla, bordercollie Laila, labradorinnoutaja Mörri, monirotuiset Nella ja Nemo, punainen irlanninsetteri Nemo, monirotuinen Pulla, monirotuinen Sisu ja rottweiler Sulo.

Kunniamaininnan saavat labradorinnoutaja Anni, yorkshirenterrierit Claudia, JVG, Leona, Nani ja Nökö, sileäkarvainen collie Koru, kääpiövillakoira Leffe, polski owczarek nizinny Lemi, jackrussellinterrieri Lina, suomenlapinkoira Lyyti, saksanpaimenkoira Nasu, beaucenpaimenkoira Osku, monirotuinen Remu, suursnautseri Remu, pieni karkeakarvainen portugalinpodengo Rio ja pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira Soma.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki.

Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Koiramessuilla Helsingissä. Palkitsemisessa on mukana Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus.

Koira löysi apua tarvitsevan ihmisen

Belgianpaimenkoira tervueren Ande oli omistajansa kanssa aamulenkillä, kun se alkoi haukkumaan ja ulvomaan pyrkien samalla piha-aittaa kohti. Aitan luota löytyi muistisairas henkilö, joka ei tiennyt missä hän on. Anden omistaja tiesi, että henkilö asuu lähistöllä ja lähti viemään henkilöä kotiinsa. Matkalla oli vastassa viranomaisten tiesulku, missä selvisi, että viranomaiset ja vapaaehtoiset olivat etsineet aitalta löytynyttä henkilöä yön yli. Anden voimakkaan reaktion ansiosta eksynyt henkilö löytyi ajoissa.

Labradorinnoutaja Daisy oli aamulenkillään, kun se alkoi haukkua ja vetää omistajaansa kävelytien vieressä ollutta pusikkoa kohti. Omistaja luuli aluksi, että jokin eläin vie koiran huomion, mutta Daisy ei lopettanut haukkumista ja vetämistä komennuksista huolimatta. Pusikosta löytyi vanhus vähissä vaatteissa. Vanhus ei tiennyt mistä on tulossa tai mihin on menossa. Daisyn omistaja soitti paikalle ambulanssin ja vanhus saatiin hoitoon. Daisyn päättäväisyyden ansiosta apu saatiin paikalle ajoissa.

Hollanninpaimenkoira Domi herätti omistajansa yöllä. Omistaja nousi ylös ja ihmetteli mikä Domilla on hätänä. Domi juoksi ulko-ovelle ja omistaja ajatteli, että koiralla on vatsa sekaisin. Avatessaan ulko-oven omistaja huomasi oven edessä makaavan henkilön. Henkilö ei reagoinut mihinkään ja omistaja soitti hätäkeskukseen. Domi piti katseensa henkilössä koko ajan odotellessaan ambulanssia. Domin toiminnan ansiosta henkilölle saatiin apua.

Kultainennoutaja Into oli omistajansa kanssa lenkillä, kun Into alkoi vetää pientä metsätietä kohti. Noin 200 metrin päästä Into löysi maassa makaavan vanhuksen, joka ei päässyt ylös omin voimin. Vanhus oli yrittänyt raahautua isommalle tielle, mutta hänen voimansa olivat loppuneet kesken. Kylmettynyt vanhus oli ehtinyt maata maassa yli kaksi tuntia ennen kuin Into löysi hänet. Paikalle hälytettiin ambulanssi ja vanhus pääsi hoitoon. Inton vainun ansiosta vanhus sai apua ajoissa.

Kääpiösnautseri Isla herätti omistajansa keskellä kesäistä yötä. Omistaja huomasi, että koira katselee kohti parveketta ja ajatteli, että Islalla on kuuma. Omistaja avasi parvekkeen oven ja Isla meni samalla parvekkeelle. Omistaja huomasi, että parvekkeen alla kävelytiellä makasi henkilö maassa. Omistaja lähti ulos katsomaan tarkemmin ja paikalle päästyään huomasi, että henkilö on tajuton sekä lyönyt päänsä ja vuotaa verta. Omistaja soitti välittömästi hätäkeskukseen ja pian paikalle saapui ambulanssi. Islan ansiosta henkilö pelastui.

Punainen irlanninsetteri Nemo oli palaamassa kotiin päivälenkiltään, kun se pysähtyi ja lähti tepastelemaan kuulemansa äänen perään. Nemo kuulosteli, että mistä ääni kuuluu ja sen rintamasuunta oli viereistä rakennusta kohti. Samalla myös Nemon omistaja kuuli ääntä. Viereisen kerrostalon kolmannen kerroksen parvekkeelle oli kaatunut yksin kotona ollut vanhus. Tapahtumahetkellä oli kylmä talvinen päivä. Omistaja soitti hätäkeskukseen ja paikalle saapui ambulanssi sekä palokunta. Hoitohenkilökunta pääsi vanhuksen asuntoon pienen viiveen jälkeen ja veivät hänet hoitoon. Nemon tarkan kuulon ansiosta apu saatiin ajoissa paikalle.

Rottweiler Sulo alkoi iltaulkoilunsa yhteydessä haukkua eikä lopettanut komennoista huolimatta. Sulon omistaja lähti hakemaan koiraa sisälle, mutta Sulo jatkoi itsepäisesti haukkuaan piha-aidan vieressä. Omistaja ilmoitti puolisolleen, että Sulo ei tule sisälle. Puolison hakiessa Suloa, lopetti se haukunnan hetkeksi ja kaukaa kuului avunhuuto. Omistajat tunnistivat äänen lähellä asuvaksi naapuriksi. Naapuri ei vastannut puheluihin, joten omistajat laittoivat Sulon sisälle ja lähtivät kohti naapurin taloa. Periltä he löysivät naapurin pimeästä makaamassa kylmässä ja märässä maassa. Naapurin reisiluu oli murtunut ja hän oli kovissa kivuissa. Naapuri oli löytänyt puhelimensa sen soidessa ja saanut juuri ennen Sulon omistajien paikalle saapumista soitettua hätäkeskukseen. Paikalle saapunut ambulanssi vei naapurin hoitoon. Sulon reagoinnin ansiosta naapuri sai ajoissa apua.

Koira hälytti tulipalosta

Bordercollie Laila herätti omistajansa yöllä. Herätessään omistaja ymmärsi koiran käytöksestä, että jokin on vialla, sillä koira ei nukkunut sille tutussa paikassa olohuoneessa. Olohuoneessa ei näkynyt mitään, mutta omistaja näki ikkunasta, että lähistöllä olleen toisen rakennuksen terassi oli tulessa. Laila oli havainnut tämän ikkunasta. Omistaja soitti hätäkeskukseen. Palo levisi lopulta myös rakennuksen seiniin, mutta palokunta sai lopulta sen hallintaan ja talossa olleet asukkaat ajoissa ulos. Rakennuksessa ollut palohälytin oli hälyttänyt vasta palon levittyä pitkälle. Palokunta kiitteli Lailan ripeää reagointia ja sen ansiosta tilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja.

Labradorinnoutaja Mörri alkoi haukkumaan sijoituskodissaan keskellä yötä. Isäntäväki koitti jatkaa unta, mutta Mörri jatkoi haukkumistaan. Tällöin isäntäväki huomasi, että naapurissa palaa. Talon isäntä lähti naapuriin herättämään asukkaita ja hänen puolisonsa soitti hätäkeskukseen. Apu saatiin ajoissa paikalle ja tilanne saatiin haltuun ennen kuin tuli levisi laajemmalle, kiitos Mörrin.

Monirotuiset Nemo ja Nella herättivät omistajansa aikaisin aamulla haukkumalla. Omistajat nousivat katsomaan mille koirat haukkuvat ja alakertaan saapuessaan huomasivat liekkien lyövän katonrajassa. Paikalle hälytetty palokunta sai sisäkatossa olleen sähköpalon sammutettua ja varmisti, ettei palo jäänyt kytemään. Nemon ja Nellan ansiokkaan toiminnan vuoksi palo ei ehtinyt levitä pidemmälle.

Monirotuisen Pullan omistaja heräsi aamulla Pullan kovaan, hätäiseltä kuulostaneeseen haukkumiseen. Herättyään omistaja huomasi, että talon laipiossa savua. Aamun tunteina talo oli syttynyt palamaan. Pullan haukkuminen sai hänen omistajansa ajoissa hereille ja tilanteesta selvittiin vähillä palovammoilla.

Monirotuinen Sisu herätti omistajansa haukulla. Omistajat nousivat ylös ja ihmettelivät outoa hajua. Haju tuli vessasta, mutta siellä ei näkynyt savua. He soittivat hätäkeskukseen ja hakivat käsisammuttimen. Tässä vaiheessa vessan katossa oli jo liekit. Palokunta saapui paikalle ja sammutti palon sekä varmisti ettei välikatossa kytenyt. Sisun aikainen reagointi pelasti suuremmilta vahingoilta.

Koira ilmaisi sairaskohtauksesta

Monirotuiset Bella ja Pablo herättivät omistajansa aikaisin aamulla. Koirat seisoivat omistajan tyynyn vieressä ja tuijottivat häntä. Omistaja huomasi, että häntä sattuu leukaan ja närästää. Hän nousi ylös ja suuntasi kylpyhuoneeseen koirien seuratessa perässä. Omistaja oksensi vettä monta kertaa. Omistaja kävi herättämässä puolisonsa. Koirat kulkivat edelleen perässä huolestuneina. Omistaja vietiin paikalle hälytetyllä ambulanssilla sairaalaan, missä hänellä todettiin sydänkohtaus. Bellan ja Pablon toiminnan vuoksi tilanne huomattiin ajoissa.

Saksanpaimenkoira Gaapo herätti omistajansa aamuyöllä haukkumalla ja repimällä peiton heidän päältään eikä lopettanut ennen kuin omistajat lähtivät katsomaan mikä oli hätänä. Käydessään taloa läpi he löysivät omistajan iäkkään äidin tajuttomana lattialta. Paikalle hälytettiin ambulanssi, jota odotellessa äiti sai vielä usean epileptisen kohtauksen. Gaapon reagoinnin ansiosta tilanne päättyi onnellisesti.

Koira pelasti vaaratilanteesta

Havannankoira Alvin oli viettämässä mökkilomaa perheensä kanssa, kun mökkiseurueen jäsen päätti lähteä yksin uimaan. Alvin oli henkilön seurana. Yhtäkkiä Alvin alkoi haukkua ja mökissä sisällä ollut toinen koira yhtyi haukuntaan saaden muiden huomion. Selvisi, että uimaan lähtenyt henkilö oli kaatunut rannassa veteen kasvot veteen päin eikä ollut päässyt itse ylös. Alvinin reagoinnin ansiosta tilanne päättyi hyvin ja apu saatiin ajoissa paikalle.

Sankarikoirien kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.

Lista koirista, joiden omistajien yhteystiedot voidaan luovuttaa medialle, löytyy tiedotteen liitteenä. Yhteystietoja voi tiedustella Kennelliiton viestinnän sähköpostista viestinta@kennelliitto.fi.