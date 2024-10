Vaajakoskentien reunakiven ja päällysteen korjaustyöt Laiduntien ja Järveläntien välillä

Pääasiassa työ on ajoradan ja korotetun jalankulku- ja pyöräilyväylän välisen reunakiven uusimista sekä jalankulku- ja pyörälyväylän päällystämistä. Lisäksi kuivatuksen parantamiseen liittyviä ojien perkauksia tehdään Tokmannin tavaratalon sekä Akunmutkan kohdalla.

Kohteen työt alkavat tiistaina 29.10. ja kaikki työt tehdään päiväsaikaan (klo 06–20). Töiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Aikataulut voivat muuttua esimerkiksi sääolojen takia.

Reunakivien korjaus tehdään siten, että nykyiset reunakivet jyrsitään ensin pois, minkä jälkeen tilalle tehdään uudet reunakivet valutyönä. Valetun reunakiven kuivumisaika syksyn olosuhteissa on noin kaksi vuorokautta, jona aikana niiden ylittäminen ajoneuvoilla on estetty. Reunakiven kuivuttua uusitaan jalankulku- ja pyöräilyväylän päällyste.

Työmaa aiheuttaa haittaa liikenteelle. Työmaalla on käytössä osittain ainoastaan ajoradan toinen kaista. Lisäksi koko osuudella jalankulku- ja pyöräilyväylän puoleinen ajokaista on kavennettu. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Lisäksi tulee varautua pysähtymään ja odottamaan. Osassa työvaiheista käytetään myös liikenteenohjaajia ja liikennevalo-ohjausta. Tontti- ja katuliittymien kohdalla joudutaan liikennettä tilapäisesti kierrättämään myös kiertotiereittejä käyttäen. Liittymien tilapäisjärjestelyistä ilmoitetaan kiinteistöille jaettavilla tiedotteilla sekä tienvarteen pystytettävillä infotauluilla.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on reunakiven uusimisen aikana käytössä kavennettuna. Päällystämisen aikana kyseinen osuus on suljettuna, jolloin jalankulku- ja pyöräilyliikenne kiertää Haapa-Heikintien kautta. Päällystäminen on tarkoitus tehdä viikolla 45 sääolojen salliessa.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä.

Urakoitsijana toimii Peab Industri Oy