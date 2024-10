SDP:n Saku Nikkanen: uimahallit oltava kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja käyntihinnat sen suuruisia, että kaikilla on varaa niissä käydä

Liikkumattomuuden kasvu on laajalti tunnettu ja tunnustettu ongelma Suomessa. Tämän takia edullisten liikuntamahdollisuuksien tarjonta on erityisen tärkeää. Ylen tuoreen jutun mukaan Suomessa on noin 190 uimahallia, joista noin puolet on heikossa kunnossa. Valtio aikoo kuitenkin leikata liikuntapaikkarakentamisen rahoitusta. Tämä on erityisen huono päätös suomalaisten liian vähäisen liikkumisen vuoksi. Liikkumattomuus on ongelma kaikissa ikäryhmissä, ja tämänkin perusteella voidaan puhua kansallisesta kriisistä, joka ei pelkällä valistustyöllä poistu. Tämän takia leikkaukset uimahallien ylläpitoon on peruttava, toteaa Saku Nikkanen.

Suomen uimahalleista miltei 130 on rakennettu ennen vuotta 1980. Osin huonoon kuntoon päässeet uimahallit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka palvelut voivat tulevaisuudessa muuttua kuihtuvissa kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan kaikkien Suomen liikuntapaikkojen korjausvelka on noin 680‒1 335 miljoonaa euroa. Kustannusarvion suuri vaihteluväli johtuu siitä, arvioidaanko liikuntahallissa olevan tarvetta myös käyttötarkoituksen muutokselle tai perusparannukselle. Ministeriöllä ei ole arviota pelkistä uimahallien korjaustarpeista.

Liikuntapaikkarakentamisen valtiontuki on ollut kunnille tärkeä elementti ja investointien mahdollistaja. Leikkaus uhkaa aiheuttaa sen, että kunnat luopuvat jo päätetyistä investoinneista tai lykkäävät niitä hamaan tulevaisuuteen.

Liikkumattomuuden torjunta on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen asia. Uimahallit ovat erityisen tärkeitä sillä ne mahdollistavat monen sellaisen ihmisen liikkumisen, jotka eivät voi muulla tavoin liikuntaa harrastaa. Sitä kautta uimahallit luovat erityisen suurta hyötyä ihmisten terveydestä huolehtimiseen. Liikkumattomuuden taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ovat merkittävä riski tulevaisuuden hyvinvointivaltiollemme. Muutetaan suunta liikkumiseen panostamalla, kun se vielä on mahdollista, toteaa Nikkanen.

Yhteiskunnan on edistettävä terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista liikkumista kuntarajat ylittäen. Esimerkiksi niin, että kunnat yhdessä rakentavat tai korjaavat uimahalleja. Ratkaisuja on löydettävissä. Rakennusalamme tarvitsee myös kipeästi investointeja sekä työtä. Uimahallien rakentaminen ja peruskorjaus sekä yleisesti liikuntapaikkojen rakentaminen luo rakentamisvaiheessa valtavasti työtä ja heijastevaikutuksia talouteen. Nämä toimet tuovat pitkällä tähtäimellä myös säästöjä alati kasvaviin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluihin. Laitetaan Suomi siis liikkeelle myös teoin, eikä pelkästään sanoin. Tämän takia leikkaukset uimahallien ylläpitoon on peruttava ja rahat sekä niiden ylläpitoon että kunnostamiseen löydyttävä, linjaa Nikkanen.