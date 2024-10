SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Suomen maahanmuuttopolitiikassa tulisi ottaa mallia Kanadan mallista

- Uusimman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku olisi kuluvana vuonna noin 10 000 henkeä vähemmän ilman muuttovoittoa ulkomailta. Maahanmuutto on jo pitkään kannatellut Suomen väkiluvun kasvua. Vaikka pysyisimme samalla uralla, on Suomi kipeästi työperäisen maahanmuuton tarpeessa. Kipeästi väestösuhteen kanssa painiva Suomi voisi hyötyä erityisesti Kanadan pisteytysjärjestelmästä, jossa maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan ja asukkaat saavat integroitua yhteiskuntaan ilman välitöntä työllistymisvelvoitetta. Hakijalta kuitenkin vaaditaan kriteerit täyttävää osaamista sekä taloudellista vakautta, sanoo Razmyar.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikan linja ei ole houkutteleva saati kunnianhimoinen.

- Suomen maahanmuuttopolitiikassa on siirryttävä proaktiivisempaan malliin. Kanadassa ennakoiva politiikka on mahdollistanut yli 400 000 pysyvän asukkaan saapumisen viime vuonna, joista monet täyttivät maan työvoima- ja osaamistarpeita. Kanadan kaltainen pisteytys voisi auttaa Suomea saavuttamaan 40 000 uuden tulijan vuositavoitteen. Pisteytys voisi myös hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea, joissa väestökehitys on laskussa, painottaa Razmyar.

Kanadan mallissa pisteytys perustuu maahanmuuttajan osaamiseen, kielitaitoon ja alueelliseen tarpeeseen, mikä on taannut tasaisen väestönkasvun ja vähentänyt riippuvuutta tilapäisistä työluvista.

- Lisäksi Kanadassa kotoutumispalvelut ovat laajemmat eivätkä sidottuja vain työpaikkaan, mikä on tehnyt Kanadasta houkuttelevan kohdemaan maailmanlaajuisesti. Järjestelmä varmistaa, että maahanmuutto hyödyttää valtioita sekä sosiaalisesti, taloudellisesti että kulttuurisesti. Malliin kuuluu oleellisesti myös puolison ja lasten yhdessä pitäminen. Pysyvän statuksen kautta maahanmuuttajat saavat pysyvyyttä ja turvallisuutta. Kun ihmisellä on turvallinen asema yhteiskunnassa, on hänellä paremmat mahdollisuudet toimia aktiivisesti, yrittäjänä ja työntekijänä, ilman jatkuvaa pelkoa maasta karkotuksesta, avaa Razmyar.

- On hyvä alku, että hallituksella on valittuja maahanmuuton kohdemaita, kuten Intia, Brasilia, Filippiinit ja Vietnam, mutta tarvittava osaaja voi löytyä myös naapurimaasta. Suomen on houkuteltava osaajia ja se vaatii kaikkien keinojen ennakkoluulotonta tarkastelua - myös Kanadan mallia, päättää Razmyar.