Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 44

Ma 28.10. klo 18

Markku Ruotsila: Trumpin Amerikka (Basam)

Kirja on uusimpaan tutkimustietoon pohjaava, vertaansa hakeva tietopaketti Trumpin presidenttikaudesta jälkimaininkeineen sekä analyysi siitä, mitä Yhdysvalloissa on oikeasti tapahtumassa. Maata raastavissa kulttuuri- ja arvosodissa ottavat yhteen kaksi hyvin erilaista käsitystä ihmisarvoisesta elämästä ja hyvän yhteiskunnan luonteesta.

Markku Ruotsila on dosentti Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä LCC International Universityn professori, joka on väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistosta ja toiminut tutkijana myös Oxfordin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistoissa.



Ti 29.10. klo 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Atte Korhola: Kristillinen äärioikeisto ja Trump (Tammi)

Tyrmäävä kuvaus politisoituneesta uskosta. Ajankohtainen tietokirja kristillisen äärioikeiston tunkeutumisesta Yhdysvaltain politiikan keskiöön.

Atte Korhola on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori, jonka teos Tämä ihmisen luonto (2022) herätti suurta mielenkiintoa rohkeana kuvauksena luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta.



Ke 30.10. klo 16

Tommi Koivula & Heljä Ossa: Suomi mainittu: Kansallisen turvallisuutemme muutoskausi 2014-2024 läntisin silmin (Teos)

Kysymys kansainvälisestä asemastamme on aina kiinnostanut suomalaisia. Haluamme tietää, mitä meistä ajatellaan. Millaisia uhkia ja riskejä länsikumppanimme näkevät Suomeen kohdistuvan? Kirja auttaa ymmärtämään paremmin turvallisuuspolitiikkamme dramaattista muutosta viime vuosien aikana ja Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksia.



Ke 30.10. klo 17.30

Timo Miettinen: Demokratian aika (Teos)

Moderni demokratian ytimessä ovat olleet niin historian kriisit, kumoukset ja katkokset kuin ajatus historian edistymisestä ja parempien tulevaisuuksien kuvittelemisesta. Mutta mitä kaikkea demokratian aikakäsitykseen lopulta kätkeytyy? Demokratian aika esittää uuden tulkinnan modernin kansanvallan ideasta ja historiasta. Äänioikeuden tai edustuksellisuuden kaltaisten ilmiöiden sijaan kirja lähestyy demokratiaa ajattelutapana, jonka ytimessä ovat kilpailevat käsitykset ajan luonteesta ja historian suunnasta.



To 31.10. klo 17.30

JULKISTAMISTILAISUUS: Hanna Ylöstalo, Heini Kinnunen, Emma Lamberg & Inna Perheentupa: Feminismiä talouteen (Gaudeamus)

Kirja avaa talouteen feministisiä näkökulmia ottaen huomioon sukupuolen ohella etenkin luokkaan ja rodullisuuteen liittyvät valtasuhteet. Teoksessa rakennetaan tasa-arvoisempaa, sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa ja ekologisesti kestävämpää maailmaa ja talousajattelua. Samalla lukija saa vinkkejä vallitsevien talousmyyttien kyseenalaistamiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen.



Pe 1.11. klo 17

Jonathan Beller & Akseli Virtanen: Protocols for Postcapitalist Expression

Political economist Akseli Virtanen and media theorist, prof. Jonathan Beller discuss the recently published book Protocols for Postcapitalist Expression (Minor Compositions / Autonomedia, 2023 by Dick Bryan, Jorge López & Akseli Virtanen) its core concepts and political implications. It has been described as a major contribution in deconstructing economic intelligence, historically sedimented in economic categories and practices, and reconstructing it as a new strategy for collective organization and expression of collective intelligence. There is no doubt that our economic organization is catching up with the new substrate of high speed computer networks with high informational capacities, bandwidth and connectivity. The book’s thesis is that this will elevate into something that resembles an expressive medium. As a medium, the economy is fundamentally a communication and writing system: an economic messaging protocol. And, as such, it can also be reprogrammed to say, account and communicate different things, with different logics, and with different network relations (who can do what).

*** Talousfilosofi Akseli Virtanen ja mediateoreetikko, prof. Jonathan Beller keskustelevat juuri julkaistusta Protocols for Postcapitalist Expression -teoksesta. Kirjaa on luonnehdittu merkittäväksi yritykseksi siirtää taloutta informaatioaikakaudelle ja avata sitä politiikalle. Kirjan teesi on, että taloudellinen organisaatiomme on siirtymässä informaation- ja tietojenkäsittelykyvyltään moninkertaisesti suorituskykyisemmän teknologian päälle. Se muuttaa taloudellista todellisuuttamme joksikin, joka muistuttaa ilmaisevaa mediaa. Mediana talous on pohjimmiltaan kommunikaatio- ja kirjoitusjärjestelmä: taloudellinen viestintäprotokolla. Ja sellaisena sitä voidaan myös uudelleenohjelmoida sanomaan, välittämään ja pitämään kirjaa erilaisista asioista, erilaisilla logiikoilla (kuka voi ja saa tehdä mitä). Kuten Jonathan Beller kirjoittaa esipuheessaan, kirja vastaa kutsuun luoda taloudellisen median muoto, joka kykenisi ilmaisemaan postkapitalistista näkemystä maailmasta. Jos haluamme muuttaa talouden realiteetteja meidän tulee muuttaa talouden kieltä. Taloudellisen todellisuutemme luonnetta rajoittaa aina sen kielen ekspressiivisyys, jota käytämme ilmaisemaan sitä. Keskustelu käydään englanniksi.



La 2.11. klo 13

Kari Korhonen: Roope Ankan kronikka (Egmont)

Roope Ankan elämäkerta yksissä kansissa! Tämä jyhkeä opus kertoo, miten nuori Roope matkustaa synnyinsijoiltaan Skotlannista Amerikkaan etsimään onneaan – ja miten hänestä tulee kovien koettelemusten ja vauhdikkaiden seikkailujen kautta se Ankkalinnan upporikas itarus, jota lukijat ympäri maailman rakastavat. Yli 400-sivuinen kirja kokoaa yksiin kansiin Carl Barksin, Don Rosan ja Kari Korhosen Roopen menneisyyttä käsitteleviä klassikkosarjakuvia.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava