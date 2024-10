Sopimus geotermisen energiakaivon poraamisesta Laakson yhteissairaalalle

Energiakaivon tavoitesyvyys on noin 3000–3500 metriä. Mikäli ensimmäisen kaivon toteutus onnistuu, sopimus mahdollistaa kahden vastaavan kaivon tilaamisen samoin ehdoin kuin ensimmäinen kaivo. Sopimuksen kokonaisarvo on 14,5 M€, josta ensimmäisen kaivon kustannus on 5,9 M€ ja seuraavien kahden kustannus on 4,3 M€ per kaivo.

Ensimmäisen kaivon poraus alkaa keväällä 2025. Hanjin D&B Ltd toteuttaa energiakaivon vesivasaraporausmenetelmällä. Kaivot toteutetaan sairaala-alueen kupeeseen Laakson ratsastuskentälle. Kaivoista saatava lämpö johdetaan sairaalan tekniseen rakennukseen, johon sijoitetaan tarvittavat laitteet muun muassa lämpöpumput ja lämmönsiirtimet. Näiden avulla geoterminen lämpö siirtyy sairaalan aluelämpöverkkoon.

Laakson yhteissairaalan hankkeessa on pitkään tutkittu erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää geotermistä energiaa sairaalan lämmöntuotannon osana. Tavoitteena oli löytää mahdollisimman ekologinen tapa porata kovaa graniittia turvallisesti sekä siten, että kallionpinnassa olevat raot ja halkeamat eivät täyttyisi porauksen tuottamalla lietteellä. Tähän tarkoitukseen soveltuu erityisen hyvin vesivasaraporausmenetelmä, jonka teknologiaa eteläkorealainen Hanjin D&B Ltd on kehittänyt. Hankkeen onnistuessa kyseessä on yksi syvimpiä geokaivoja, mitä tähän mennessä on tehty Suomessa ja syvin Euroopassa vesivasaralla koskaan porattu kaivo.

”Geokaivot sopivat erinomaisesti tiheästi rakennettuun kaupunkiin, sillä syvät kaivot eivät vie tilaa ja niiden tuottama ympäristöystävällinen lähienergia on määrältään ylivoimainen yleisesti käytössä olevaan maalämpöön verrattuna. Kuten kaikkeen uuteen teknologiaan, niihin liittyy tietysti myös riskejä, kuten kallioperän laatu suurissa syvyyksissä sekä valmiin kaivon lämmöntuotantokapasiteetti. Riskejä hallitaan sopimuksella ja onnistuessaan hankkeen hyödyt ovat niin mittavat, että Laakson yhteissairaala -hankkeen tilaajat Helsingin kaupunki ja HUS ovat valmiita sitä edistämään”, toteaa kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen puheenjohtaja Sari Hildén.