SDP:n Tuppurainen: Tarttuuko hallitus SDP:n toimenpidealoitteiden huoleen, miten käy Oulaskankaan?

SDP:n Kimmo Kiljunen: Väkivallan kierre on katkaistava 26.10.2024 10:03:00 EEST | Tiedote

Lähi-idän tilanne jatkaa kärjistymistään terroristijärjestö Hamasin reilu vuosi sitten tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen. Israel on ulottanut toimintansa Libanonin puolelle ja iskenyt mm. YK:n rauhanturvaajien leiriin. Iran on kohdistanut Israeliin laajamittaisen ohjusiskun. Israelin pommitukset Teheraniin kertovat, kuinka kammottava kostonkierre leviää Lähi-idässä, kuvaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. - Onko muu maailma täysin voimattomana sivussa? Meidän on tuomittava kaikki väkivallanteot, jotka ovat piittaamattomia kansainvälisestä oikeudesta ja YK:n peruskirjasta, toteaa Kiljunen.