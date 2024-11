Osallistu seminaariin kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.

Kohtuullisilla mukautuksilla kohti yhdenvertaisuutta – kotimaisia ja kansainvälisiä näkökulmia -seminaari lisää tietoisuutta vammaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta.



Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan tehdä kohtuullisia mukautuksia järjestämällä luokkatilaan tarpeellisia apuvälineitä, kehittämällä opintojen suoritusmahdollisuuksia ja mukauttamalla opetusta.



– Helsingin yliopiston tilanne ei ole vielä ihanteellinen. Yliopiston vammaisten opiskelijoiden järjestön Rampaopiskelijat ry:n puheenjohtaja Anu Welling kertoo kohtuullisten mukautusten toteutusten nykytilanteesta seminaarissa, kertoo professori Hisayo Katsui Helsingin yliopistolta.



Työelämässä puolestaan kohtuullinen mukautus voi tarkoittaa esimerkiksi työpisteen muokkaamista työntekijälle sopivaksi, erilaisten työmenetelmien tai tietoteknisten järjestelyiden käyttöön ottamista.

Ravintoloissa näkörajoitteiselle asiakkaalle voidaan kertoa ruokalistan sisällöstä. Kuulorajoitteiselle asiakkaalle puhutaan selkeästi ja pidetään katse asiakkaan suuntaan. Viittomakielen tulkkia käytetään kaikissa asiointitilanteissa, joissa asiakkaalla on tulkki mukanaan.



Yhdenvertaisuuslain mukaisesti viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, työnantajien sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoajien on tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.



– Sopivia mukautuksia arvioitaessa on huomioitava kunkin vammaisen ihmisen yksilöllinen tilanne. Mukautusten tekemättä jättäminen on yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää, muistuttaa Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.

Vuoden 2024 esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus myönnetään seminaarin yhteydessä

Seminaarin aikana julkistetaan Helsingin vammaisneuvoston esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen kohde. Tunnustus myönnetään vuosittain kohteelle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista ja palveluiden helppoa saavutettavuutta.



Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Selkeästi meille -hanke (2023), Pasilan aseman ja Triplan suunnittelun ja toteutuksen yhteistyö (2022), Olympiastadionin peruskorjaus (2021), Lammassaaren esteetön luontoreitti (2020), Helsingin keskustakirjasto Oodi (2019), HSL:n raitiovaunujen ja bussien kuulutukset (2018), Helsingin Satama – Länsiterminaalin esteettömyys ja saavutettavuus (2017) ja Palvelukartan esteettömyyssovelluksen kehittänyt projektipäällikkö Mirjam Heikkinen (2016).



Helsingin vammaisneuvosto lisää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä.



Ilmoittaudu ennakolta mukaan seminaariin

– Suomen kielellä järjestettävä seminaari on kaikille avoin. Järjestäjinä toivomme kuitenkin, että osallistujat ilmoittautuvat mukaan 25. marraskuuta mennessä. Helsingin yliopiston Minerva-torille mahtuu sata osallistujaa paikalle, kertoo vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntija ja Helsingin vammaisneuvoston sihteeri Tiina Lappalainen.



Kirjoitustulkkaus ja viittomakielen tulkkaus ovat saatavilla vain paikan päällä Minerva-torilla järjestettävässä seminaarissa ja Zoomin kautta osallistuttaessa. Zoom-linkki lähetetään ennakolta ilmoittautuneille.



Tilaisuuden järjestävät Helsingin vammaisneuvosto, Helsingin yliopisto ja Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry.

Kansainvälistä vammaisten päivää on vietetty jo yli 30 kertaa





Yhdistyneiden kansakuntien (YK) julistamaa kansainvälistä vammaisten päivää on vietetty vuodesta 1992.



YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006. Se astui Suomessa voimaan vuonna 2016. Sopimuksessa korostetaan vammaisten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Tämä tiedote on julkaistu ruotsiksi ja englanniksi Hel.fi-sivustolla.