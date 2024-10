Remeo jatkaa kasvuaan uusiomateriaalien tuottajana – Panu Routasalo aloitti toimitusjohtajana

Panu Routasalon nimitys Remeon toimitusjohtajaksi on osa yhtiön halua vahvistaa osaamistaan valtakunnan johtavana jätemateriaalien laitosmaisena käsittelijänä ja uusiomateriaalien tuottajana. Routasalo profiloituu johtajana liiketoiminnan prosessien strategisena kehittäjänä, jolle työturvallisuuden parantaminen sekä yrityskulttuurin kehittäminen ovat sydämen asioita.

“Ilmastonmuutos, rajallisten luonnonvarojen kertakulutus sekä luontokato ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita. Fossiilisesta energiasta luopumisen lisäksi rajalliset luonnonvarat on saatava maksimaalisesti kiertoon. Remeo kierrätystoimialan edelläkävijänä tarjoaa aitoja ratkaisuja näihin haasteisiin. Olemme osa ratkaisua – emme osa ongelmaa. Panun tehtävänä on nykyiseltä vahvalta pohjalta ponnistaen viedä Remeo seuraavaan vaiheeseen, jossa meidän kädenjälkemme kestävän kiertotalouden edistämisessä on entistäkin suurempi. Haluamme ratkaista kestävän talouden haasteita ja sitä kautta kasvattaa liiketoimintaamme kannattavasti”, sanoo Pertti Korhonen, Remeon hallituksen puheenjohtaja.

Remeo avasi vuonna 2021 Vantaalle Euroopan moderneimman kierrätyslaitoksen ja on investoinut valtakunnallisesti jätteenkäsittelykyvykkyyksiin. ”Remeo on vahvasti kehitysorientoitunut ja remeolaisilla on kova into viedä yhtiötä eteenpäin. Haluan edistää kasvun ja uudistumisen kulttuuria sekä varmistaa, että toimintatavat ja prosessit kehittyvät yhtiön kasvuvauhdin mukana. Meille on tärkeää tähdätä mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen ja näen muovien käsittelyssä erityisiä kasvumahdollisuuksia”, sanoo Panu Routasalo, Remeon toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Panu Routasalo, Remeon toimitusjohtaja

p. 040 8362781, panu.routasalo@remeo.fi

Pertti Korhonen, Remeon hallituksen puheenjohtaja

markkinointi@remeo.fi

