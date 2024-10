Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tulos tuo toivon syövän voittamiseksi

Tähtitanssijat ja upeat artistit yhdistivät voimansa syövän voittamiseksi hyväntekemisen merkeissä suorassa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä. Kaksituntinen hyväntekeväisyysjakso nähtiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 27.10.

"Illan mittava tulos tuo toivon syövän voittamiseksi. Lähes 90 000 suomalaista lähti eri tavoin mukaan tukemaan suomalaista syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita. Lämmin kiitos kaikille illan aikana mukaan lähteneille lahjoittajille, niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille", kiittää Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Tärkeän asian puolesta illan ohjelmassa esiintyivät kotimaiset huippuartistit: Roosa nauhan tänä vuonna suunnitellut Vesterinen Yhtyeineen sekä KUUMAA, Bee, Isac Elliot ja Miriam Bryant.

"Koko yhtyeen puolesta suuri ja sydämellinen kiitos. On ollut kunnia ja onni saada olla mukana tässä kampanjassa. Se on tehnyt jälleen kerran todeksi sen, että yhdessä me voidaan saada jotain todella suurta aikaiseksi! Ja kun kampanja huipentuu näin uskomattomiin tunnelmiin, TTK:n mielettömään Roosa nauha -lähetykseen, niin onnellisena voimme todeta antaneemme kaikkemme tälle tärkeälle yhteiselle asialle", sanoi Tero Vesterinen.

Haastateltavina suorassa lähetyksessä nähtiin myös Jasmiina Yildiz, Ella Junnila ja Marika Krook. Suoran lähetyksen juonsivat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson. Lämminhenkisessä ja tunteita herättävässä Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin myös syöpään sairastuneiden tarinoita sekä kuultiin viimeisimmät kuulumiset syöpätutkijoiden työstä.

"On tärkeää, että tutkimusta tehdään Suomessa – meillä on edelleen valtavasti tehtävää. Lahjoittajien tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta saamme jatkettua pitkäjänteistä ja laadukasta tutkimusta Suomessa. Roosa nauha -keräyksen tuotot menevät syöpätutkimukseen ja kaikkein tärkeimmäksi koettuihin syöpätutkimuskohteisiin", kertoi keuhkosyöpätutkija, dosentti Heidi Haikala. Hän työskentelee tutkimusryhmän johtajana Helsingin yliopistossa.

Ohjelma toteutettiin yhteistyössä MTV:n ja Syöpäsäätiön kanssa. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee laajasti eri syöpien tutkimusta. Tämän vuoden teemana ovat keuhkosyövät. Lahjoituksia tarvitaan, jotta syöpätutkijat voivat jatkaa tärkeää tutkimustyötään sairastuneiden hyväksi.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta sekä sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattuja maksuttomia tuki- ja neuvontapalveluita.

Vuonna 2023 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla kaikkiaan 9,3 miljoonalla eurolla.

Roosa nauha -keräyksen kokonaistulos julkistetaan helmikuussa 2024.