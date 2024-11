Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinto Hyvän mielen talolle (julkaisuvapaa 5.11.2024 klo 12.40)

Hyvän mielen talo ry paikallisena oululaisena yhdistystoimijana on osallistunut kokoaan suurempaan, rajoja ylittävään, eurooppalaiseen mielenterveyskuntoutujien ja omaisten hyvinvointia tukevaan yhteistyöhön. Prospect-koulutusohjelmat on kehitetty Euroopan omaisjärjestöjen liiton EUFAMIn koordinoimassa yhteistyössä. Koulutusohjelmien toteuttaminen Hyvän mielen talossa on aloitettu 2004 ja päivitetyt koulutusohjelmat on otettu käyttöön 2024.

Prospect-koulutusohjelmilla tuetaan mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä mielen hyvinvointia ja toipumista sekä ihmisoikeuksien, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Koulutusohjelmakokonaisuuteen sisältyy koulutukset mielenterveyshäiriöistä kokemusta omaaville henkilöille, mielenterveyskuntoutujien läheisille ja perheenjäsenille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään. Lisäksi rajoja ylittävä Yhteinen pohja -koulutus kokoaa edellä mainittujen ryhmien osallistujat samaan koulutukseen pohtimaan ja kehittämään mielenterveyskuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten välistä viestintää ja yhteistyötä. Koulutuksia ohjaavat vapaaehtoiset vertaisohjaajat.

Toiminta perustuu vapaaehtoisten panokseen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Vapaaehtoiset ovat olleet mukana Prospect-koulutusten verkon kautta tapahtuneessa kehittämistyössä, testikoulutuksiin osallistujina ja niiden arvioijina, Prospect-vertaisohjaajien koulutuksessa sekä Hyvän mielen talossa toteutettujen koulutusten vertaisohjaajina. Ammattilaisten ja Yhteinen pohja -koulutuksiin on sisällytetty kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot ja konsultaatioapu mielenterveystyön toimintakäytäntöjen kehittämiseksi. Hyvän mielen talossa vapaaehtoiset toimivat koulutustehtävissä, vertaisryhmänohjaajina sekä viestintä- ja tapahtumajärjestelytehtävissä. Vuonna 2023 toiminnassa oli mukana 160 vapaaehtoista.

Maanantaina 5.11.2024 Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä luovutettavan palkinnon vastaanottavat koulutustoiminnan koordinaattori Päivi Isojärvi ja Prospect-vertaisohjaaja Ville-Veikko Kovanen. Palkinto jaetaan kuudennen kerran, ja sen luovuttavat Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi syyskuussa ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2024. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 28, joista Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus valitsi palkinnon saajan kokouksessaan 14.10.2024.

Lisätiedot:

Koulutustoiminnan koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667683

Toiminnanjohtaja Solja Peltovuori solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 682

www.hyvanmielentalo.fi