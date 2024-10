Nato-jäsenyys avasi tien puolustusalalle – suomalainen Dispelix toimittamaan AR-näyttöteknologiaa ilmailu- ja puolustusalan suuryritys Collins Aerospacelle

Lisätyn todellisuuden (AR) teknologioissa on yleisesti nähty paljon mahdollisuuksia puolustus- ja ilmailualalla. Todellista ympäristöä täydentävien digitaalisten sisältöjen on huomattu parantavan tilannetietoisuutta nopeissakin tilanteissa. Kun esimerkiksi lentotiedot tulevat näkyviin silmien eteen tuulilasinäyttöön, lentäjän ei tarvitse katsoa alas ohjaamoon.

AR-teknologialla voidaan myös projisoida suojalasien tai lämpönäkölasien käyttäjän näkökenttään reaaliaikaista dataa, kuten kohteiden etäisyyksiä, ympäristön karttoja tai varoituksia. Tämä parantaa mahdollisuuksia tehdä päätöksiä nopeasti ja tarkasti.

Nyt AR-teknologioiden hyödyntämiseen eri käyttötarkoituksiin on alalla entistäkin paremmat edellytykset, kun AR-laitteiden näyttökomponentteja kehittävä ja toimittava suomalainen Dispelix on solminut toimitussopimuksen yhdysvaltalaisen Collins Aerospacen kanssa. Yhtiöt kertoivat asiasta yhteisessä tiedotteessaan perjantaina 25.10.

Collins Aerospace kuuluu RTX-konserniin, joka on yksi maailman suurimmista ilmailu- ja puolustusalan teknologiayhtiöistä. Konsernissa valmistetaan muun muassa lentokoneiden moottoreita, kyberturvallisuustuotteita, ohjuksia, ilmapuolustusjärjestelmiä, satelliitteja ja drooneja. Koko konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 68,92 miljardia dollaria ja pelkästään Collins Aerospacen liikevaihto 26,2 miljardia dollaria.

Vertailun vuoksi suomalaisen Patrian liikevaihto oli viime vuonna 733 miljoonaa euroa.

Dispelix on puolestaan VTT:n spinoffina 2015 perustettu kaksikäyttöteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistuttaa läpinäkyviä optisia näyttöjä eli valojohdenäyttökomponentteja monenlaisiin lisätyn todellisuuden laitteisiin. Yhtiön näyttökomponentit ovat maailman huippua.

Toimitusjohtaja Antti Sunnari kertoo, että sopimus on Dispelixille erittäin merkittävä.

“Kuluttajamarkkina on vasta avautumassa toden teolla lähivuosina, mutta ilmailu- ja puolustusteollisuuden markkina on jo valmis näyttöteknologiaratkaisuillemme. Tämä on tärkeä konkreettinen osoitus siitä.”

Siitä, mihin tuotteisiin ja käytännön sovelluksiin yhteistyö tähtää, ei ole julkista tietoa. Sopimus on tiedotteen mukaan kuitenkin pitkäaikainen, ja sen myötä Dispelixin teknologialla on mahdollisuus päästä globaalisti Collinsin ilmailu- ja puolustusalan asiakaskunnan käyttöön.

“Collins Aerospacen kaltaisilla yrityksillä on mahdollisuus valita käyttöönsä maailman parasta teknologiaa. Ei ole itsestään selvää, että he ovat valinneet työskennellä nimenomaan Dispelixin kanssa ja vieläpä julkistaa tiedon avoimesti”, Sunnari sanoo.

Dispelixin osaaminen kattaa koko valojohdenäyttökomponentin kehitysprosessin konseptoinnista massavalmistuksen ylösajoon sopimusvalmistajalla. Kuvassa Dispelixin valojohdekomponentteja. Dispelix Oy

Dispelixillä on ratkaisu AR-laitteiden näyttöteknologiaongelmaan

Valojohdekomponentilla on ratkaiseva merkitys siinä, millainen lopullisesta AR-laitteesta tulee. AR-näyttöteknologioiden ongelmana on ollut tähän asti se, että näyttökomponentit eivät ole täyttäneet yhtä aikaa kaikkia niille asetettuja vaatimuksia: optimaalista kuvanlaatua ja suorituskykyä, keveyttä sekä soveltuvuutta massavalmistukseen. Tällöin myös lopullinen tuote saattaa olla painava, epäesteettinen tai kallis, tai se ei kestä ääriolosuhteita.

Nämä rajoitteet ovat olleet syynä myös sille, että lisätyn todellisuuden teknologioita ei ole tähän asti juurikaan hyödynnetty puolustussektorilla muualla kuin ilmailussa.

Dispelixin avulla kaikki edellä mainitut vaatimukset voidaan kuitenkin saavuttaa tinkimättä yhdestäkään.

Collins Aerospacen Executive Director of Avionics Supply Chain Chris Bruns toteaakin tiedotteessa, että valojohdenäyttöteknologia on todellinen läpimurto ilmailu- ja puolustusalalla.

“Sen avulla voidaan saada aikaan läpinäkyviä AR-näyttöjä, jotka ovat merkittävästi pienempiä, kevyempiä ja kustannustehokkaampia kuin nykyjärjestelmät”, hän sanoo tiedotteessa.

Valojohdekomponentissa valon säteet voivat kulkea muutaman senttimetrin matkalla jopa miljardeja eri reittivaihtoehtoja pitkin. Tästä huolimatta Dispelix pystyy suunnittelemaan valojohdenäyttökomponentteja monenlaisiin laitteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Antti Sunnarin mukaan tämä on paitsi tiimin osaamisen myös yhtiön itse kehittämän simulointi- ja optimointiohjelmiston ansiota. Ohjelmisto suorittaa tunnissa simulaation, joka kestäisi perinteisellä säteenjäljityksellä 833 päivää.

Tähän mennessä Dispelixin liikevaihto on koostunut vahvemmin yhtiön ja asiakkaiden yhteisistä kehitysprojekteista. Niissäkin on tähdätty asiakkaiden kaupallisiin tuotteisiin, mutta lähivuosina tavoite on siirtää liiketoiminnan painopiste entistäkin vahvemmin tuotekehityksestä komponenttimyyntiin.

“Collins Aerospacen kanssa tehty toimitussopimus on iso askel myös sitä kohti”, Sunnari kertoo.

Puolustus- ja ilmailualalla on aiemminkin ollut käytössä erilaisia laajennetun todellisuuden ratkaisuja, joihin sisältyvät lisätyn todellisuuden AR-teknologioiden lisäksi esimerkiksi VR-laitteet eli virtuaalitodellisuutta hyödyntävät laitteet.

Suomalaisista yrityksistä esimerkiksi Varjon ammattitason VR-lasit ovat saavuttaneet vankan markkina-aseman ilmailu- ja puolustusteollisuuden yrityksissä koulutus- ja simulaattorikäytössä muun muassa niiden immersiivisyyden ja todentuntuisuuden vuoksi.

Lisätty todellisuus sen sijaan voi parantaa tilannetietoisuutta ja nopeuttaa päätöksentekoa esimerkiksi kentällä.

“Kuten tiedotekin kertoo, yhteinen tavoitteemme on kehittää ratkaisuja, jotka toimivat luotettavasti erittäin vaativissa puolustustehtävissä, joissa on paljon pelissä”, hän sanoo.

Valojohdenäyttökomponentti on AR-laitteessa tärkeä osa: se vaikuttaa sen ulkonäköön, visuaaliseen käyttäjäkokemukseen, käyttömukavuuteen ja hintaan. Dispelixin teknologian ansiosta käyttökokemus voidaan saada erilaisissa sovelluksissa luonnolliseksi suorituskyvystä ja massavalmistettavuudesta tinkimättä. Kuvassa laajan pinta-alan valojohdenäyttö, joka on valmistettu halkaisijaltaan 20 senttimetrin kokoiselle, suuren taitekertoimen lasikiekolle. Dispelix Oy

Kasvua sekä puolustus- että kuluttajateknologiamarkkinasta

Dispelix on kaksikäyttöteknologiayhtiö, joka toimii sekä kuluttajasegmentissä että ilmailu- ja puolustussektorilla. Puolustusteollisuuden markkina on avautunut yhtiölle Suomen Nato-jäsenyyden myötä.

Pääomasijoitusyhtiö Tesin sijoitusjohtaja Keith Bonnici pitää uutista erinomaisena esimerkkinä siitä, miten suomalainen syväteknologiayhtiö kykenee suunnittelemaan ja valmistamaan maailmanluokan teknologiaa markkinan tarpeisiin.

Tesi kuuluu myös Dispelixin suurimpiin sijoittajiin ja on sijoittanut yhtiöön ensimmäisen kerran jo vuonna 2018.

“Dispelixin kaltaisilla yhtiöillä on vahvaa patentoitua teknologiaa. Myös nyt julkistetun kaltaiset asiakassopimukset tarjoavat sille erinomaiset edellytykset kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen yhtenä maailman johtavista valojohteiden toimittajista.”

Tulevaisuudessa Dispelixin tavoitteena on saada vahva asema myös kuluttajasektorilla. Asiakassopimukset eivät ole julkisia, mutta niihin kuuluu maailman johtavia teknologiayhtiöitä.

Yhtiön strategiana on, että puolustusteknologia tarjoaa vakaan ja kannattavan perustan, siinä missä kuluttajamarkkina tarjoaa valtavan kasvupotentiaalin pidemmällä aikavälillä. Dispelixin arvion mukaan kuluttajamarkkinan voimakas kasvu käynnistyy, kun yksi tai useampi yhdysvaltalainen edelläkävijäyhtiö lanseeraa AR-lasejaan.

Bonnicin mukaan kaksikäyttöteknologia houkuttelee myös sijoittajia erityisesti siksi, että se avaa useita markkinasegmenttejä ja vähentää yhtiöön kohdistuvia riskejä.

“Yrityksen menestys ei riipu yksinään puolustussektorista, vaan siviilipuolen kaupallinen kysyntä voi tuoda vakautta ja kasvupotentiaalia.”

Hänen mukaansa kaksikäyttöteknologiaan sijoittaminen on houkuttelevaa myös siksi, että monet Nato-maat ja -organisaatiot panostavat vahvasti sellaiseen teknologiaan, joka voi parantaa sekä yhteiskunnan että valtion turvallisuutta.

“Tällöin julkinen ja yksityinen sektori voivat olla strategisesti mukana rahoittamassa kehitystä, mikä antaa yhtiöille entistä paremmat edellytykset pitkäjänteiseen kasvuun.”

Kaikkineen Dispelix tavoittelee yli 20 prosentin markkinaosuutta globaalista AR-valojohdemarkkinasta.

“Yhdessä Collins Aerospacen kanssa Dispelixillä on entistäkin paremmat mahdollisuudet skaalata valojohdeteknologiaansa ja komponenttiliiketoimintaansa ilmailu- ja puolustusalalla”, toimitusjohtaja Sunnari sanoo.





Dispelixiin ovat sijoittaneet kansainvälisistä yhtiöistä mm. 3M ja Atlantic Bridge sekä suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä mm. Lifeline Ventures, Tesi ja VTT Ventures (nyk. Voima Ventures). Dispelixillä on tällä hetkellä käynnissä noin 7,4 miljoonan euron rahoituskierros yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa. Lisätiedot Springvestin sivuilta.