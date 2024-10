Satakunnan talouden ja työllisyyden näkymissä ei vielä merkkejä nopeasta käänteestä parempaan

Satakunnan talouden viimeaikainen kehitys on ollut varsin alavireistä. Eniten kärsineitä aloja ovat olleet metsä- ja teknologiateollisuus. Myös rakentamisessa on jo pitkään vallinnut hiipuva suhdannekuva. Elinkeinoelämän näkymät Satakunnassa ovat tulevan talven ja kevään osalta vielä varsin vaisut, mutta jo vuoden tähtäimellä odotukset ovat optimistisemmat.

Pidemmällä aikavälillä positiivisia odotuksia Satakuntaan luovat mittavat vihreän siirtymän teolliset investoinnit esimerkiksi meri- ja maatuulivoimaan, aurinkovoimaan, vetyteknologiaan, kiertotalouteen, biotuotteisiin ja akkuteknologiaan. Elinkeinoelämän keskusliiton ylläpitämän dataikkunan mukaan Satakunnassa on suunnitteilla ja osin jo toteutumassa yritysten vihreän siirtymän investointeja lähes 40 miljardin euron arvosta.

P2X Solutions -yhtiön Harjavallan vetylaitoksen on määrä valmistua syksyllä 2024, ja se on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos. Porin kaupunki on solminut Fortumin kanssa kehityssopimuksen Tahkoluodon alueen kehittämiseksi erityisesti vihreän siirtymän teollisuuden käyttöön. Nordic Ren-Gas uutisoi lokakuun lopussa Poriin suunnitellusta mittavasta e-metaanihankkeesta, jossa kokonaiskustannukset olisivat yli miljardi euroa. Aiemmin myös Green North Energy on julkistanut Porin kaupungin kanssa tekemänsä aiesopimuksen vety- ja ammoniakkitehtaan perustamisesta Porin Tahkoluotoon.

Hyviä uutisia on saatu hiljattain myös Raumalle, jossa Metsä Group on saamassa EU:n investointirahastosta tukea hankkeeseen, jossa otetaan käyttöön muovipakkauksia korvaavia pakkausratkaisuja. Myös suuria aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeita on rakenteilla ja suunnitteilla eri puolilla maakuntaa. Monissa suurissa hankkeissa lopullinen investointipäätös kuitenkin vielä viipyy. Joka tapauksessa toteutuvien vihreän siirtymän investointien työllistävä vaikutus on Satakunnassa hyvin huomattava.

Työttömyyden kasvu taittunee vasta ensi vuoden aikana

TE-toimiston kautta hakuun tulleiden uusien avoimien työpaikkojen määrä on selvästi vähentynyt vuosien 2021 ja 2022 huippulukemista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy työttömien työnhakijoiden määrän kasvuna lähes kaikissa pääammattiryhmissä. Myös irtisanomisia ja lomautuksia koskevien muutosneuvottelujen määrä on ollut kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kun talous ensi vuonna ennusteiden mukaan toipuu, työllisyys alkaa kasvaa. Satakunnassa työvoiman kysynnän kasvun arvioidaan kuitenkin kääntävän työttömyyden laskuun vasta vuoden 2025 loppupuoliskolla.

Rekrytointiongelmat ovat helpottuneet aiemmasta. Työvoiman saatavuuden odotetaan seuraavan vuoden aikana alkuun jopa edelleen helpottuvan. Vasta työvoiman kysynnän kääntyessä kasvuun myös rekrytointiongelmat jälleen yleistyvät. Pitkään jatkunut negatiivinen väestönkehitys ja monilla aloilla krooninen pula osaavasta työvoimasta edellyttävät kuitenkin panostuksia kaiken käytettävissä olevan työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.

Katsauksen arviot on tehty syyskuussa. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2024 -raportti löytyy verkosta osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus..