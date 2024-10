Kutsu: Yhdessä terveempi maailma - tutkimustieto käyttöön Tiedekulmassa 4.11.

HOH Helsinki One Health ja One Health Finland järjestävät jo perinteisen yhteisen terveyden illan maanantaina 4.11.2024 klo 17-19. Ilta koostuu asiantuntijoiden tietoiskuista ja paneelikeskustelusta yleisökysymyksineen. Tapahtuma on osa kansainvälistä World One Health Dayta (One Health Commission ja CDC).

Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua sekä paikan päällä Tiedekulmassa että verkossa Tiedekulman striimin kautta. Kysymyksiä esiintyjille voi esittää Presemon kautta. Puhujat ovat median edustajien haastateltavissa tilaisuuden jälkeen Tiedekulmassa.

Puhujat ja panelistit

Atte Korhola, professori, Helsingin yliopisto

Ilmaston lämpeneminen lisää terveysongelmia ja kasvattaa kulkutautien riskejä

Johanna Mäkelä, professori, Helsingin yliopisto

Suupaloista politiikkaan: ruoankulutus, identiteetti ja ohjauskeinot

Jarkko Niemi, Tutkimusprofessori, LUKE

Ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys ruoantuotannon ja kuluttajan näkökulmasta

Kristiina Patja, Professori, Helsingin yliopisto

Ilmastonmuutos on jo ihosi alla

Tarja Sironen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Pandemiat ja epidemiat - miten valmistautua tuntemattomaan uhkaan



Puheenjohtaja