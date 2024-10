Tietokeskus ja Enfo yhdistyvät – kaupan myötä syntyy suurin kotimainen IT-alan toimija

Tietokeskus ja Enfo yhdistävät voimansa osakekaupalla, ja sen myötä syntyy Suomen suurin kotimainen IT-palveluyhtiö, jolla on 800 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Yhtiöiden yhdistetty liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Kauppa yhdistää yritysten toisiaan täydentävät palvelut ja asiakassegmentit sekä laajentaa yhteistä palvelutarjoomaa. Molemmat yhtiöt toimivat valtakunnallisesti koko Suomessa, yhteensä 17 toimipisteessä. Paikallisesta läsnäolosta pidetään kiinni myös jatkossa.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. KPY:stä tulisi järjestelyn toteutuessa Tietokeskuksen vähemmistöomistaja noin kymmenen prosentin osuudella. Vaaka Partners jatkaa Tietokeskuksen pääomistajana. Tämä tukee KPY:n Momentum-strategiaa.

”Näemme järjestelyn tärkeänä osana konsernimme strategian toteuttamista ja rakenteen vahvistamista. Järjestely tuo taloudellista liikkumatilaa toteuttaa Momentum-strategiaa, jossa omistuksemme tähtäävät pitkäjänteiseen, yhdessä muiden omistajien kanssa tehtävään kasvuun, kehittymiseen ja arvonnousuun. Vähemmistösijoittajana toimiminen on keskeinen osa strategiaamme. Kauppa tukee tätä kehitystä," toteaa KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

”KPY on ollut Enfon pääomistaja jo lähes 20 vuoden ajan, ja olemme ylpeitä IT-palveluliiketoiminnan pitkäjänteisestä kehitysmatkasta. Nyt on oikea hetki sen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Enfon konsultointi- ja IT-palveluliiketoiminnoissa on merkittävää asiantuntemusta ja potentiaalia, ja näemme mahdollisuuksia niiden omistaja-arvon kasvattamiselle. Uskomme, että yhdistyminen mahdollistaa IT-palveluiden kehittämisen entistä laajemmin”, Lehikoinen jatkaa.

Lehikoinen arvioi, että järjestelyn myötä myös Epical saa vahvan pohjan jatkaa yrityksen toiminnan ja kannattavuuden kehittämistä: ”Näemme, että Epical tarjoaa merkittäviä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksia.” KPY:n näkemyksen mukaan järjestely on KPY:n ja Enfon omistajien sekä Enfon, Epicalin ja niiden henkilöstöjen etujen mukainen.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasumma ei ole julkinen. Järjestelystä saatavat varat suunnataan Enfo-konsernin rahoitusaseman korjaamiseen. Kauppa ei vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin.

