Lomarengas myy Rovaniemen Vaattunki-kiinteistönsä Safartica Oy:lle

Suomen johtava loma-asuntojen vuokrauspalvelu Lomarengas Oy myy Rovaniemellä sijaitsevan Vaattunkikönkään kämppäkartanon Safartica Oy:lle. Kauppa on osa Lomarenkaan uudistettua strategiaa.

”Päätös Vaattunkikönkään kämppäkartanon myynnistä on osa strategista linjaustamme, jossa keskitymme ydinliiketoimintaamme eli loma-asuntojen ja -huoneistojen vuokraustoimintaan. Tämän muutoksen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin juuri sillä alueella, missä olemme parhaimmillamme”, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen. ”Olemme iloisia, että ostaja on vahva ja kotimainen matkailualan toimija. Safartica on ollut Vaattungissa vuokralaisena kahden vuoden ajan, joten matkailupalvelut jatkuvat alueella luontevasti”, toteaa Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen.

Safartica aikoo kehittää aluetta – yhteistyö Lomarenkaan ja Safartican välillä jatkuu

Vaattunkikönkään kämppäkartano, joka on tunnettu luonnonkauniista ympäristöstään ja laadukkaista palveluistaan, tulee vastaisuudessa olemaan osa Safartica Oy:n matkailutarjontaa Lapissa. ”Lomarenkaan ja Safartican välinen vahva yhteistyösuhde säilyy, ja sen avulla pyritään kehittämään alueen matkailupalveluita sekä vahvistamaan Lapin asemaa houkuttelevana matkailukohteena”, Kohonen korostaa.

’’Olemme erittäin innoissamme kaupan tuomasta mahdollisuudesta edistää sekä omaa liiketoimintaamme että Vaattunkia kohteena. Tulevien vuosien aikana tavoitteenamme on kehittää aluetta niin, että se palvelee entistä paremmin niin matkailijoita kuin paikallisia. Alueen vahvuus on ehdottomasti luonnonkaunis ympäristö, jonka luomat mahdollisuudet tullaan huomioimaan tulevissa muutostöissä”, sanoo Safartican toimitusjohtaja Matti Kuru. Yritys tiedottaa tulevista muutostöistä kevään 2025 aikana.