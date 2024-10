M-Files myönsi CGI:lle sertifioidun kumppanin statuksen

– Olemme iloisia saadessamme julkistaa CGI:n olevan sertifioitu kumppanimme. Haluamme toimia yritysten kanssa, jotka jakavat kanssamme samat arvot ja joiden liiketoimintamalli, kohdemarkkinat ja maantieteellinen kattavuus toimii yhtenevästi kanssamme. CGI:llä on erinomainen kyky toimittaa korkealaatuisia M-Files-ratkaisuja, M-Filesin Strategic Alliances Director Kimmo Järvensivu sanoo.

M-Files ja CGI kehittävät tietotyötä kohti tulevaisuutta automatisoinnin ja tekoälyn tarjoamin mahdollisuuksin. Työn tuottavuus ja työntekijäkokemus ovat nykypäivänä kriittisen tärkeitä, jotta tietotyöntekijöihin nojaava organisaatio voi kehittyä ja toimia kannattavasti.

– Monet organisaatiot ovat menestyksekkäästi nykyaikaistaneet liiketoimintaansa, mutta tietotyöntekijät käsittelevät tietoa manuaalisesti turhauttavan paljon. Sujuva tietotyö tehostaa työskentelyä, auttaa yritystä säilyttämään parhaat työntekijä ja tuottaa aidosti liiketoimintaetuja, Järvensivu listaa.

CGI on yksi maailman suurimmista ja Suomen suurin IT-palvelujen ja liiketoimintakonsultoinnin yritys, jolla on Suomessa 3 800 työntekijää. Kansainvälisesti CGI:llä on 90 000 asiantuntijaa 40 eri maassa. Jatkossa CGI:n asiakkaat voivat hyödyntää M-Filesin järjestelmiä osana CGI:n kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa.

– Meillä CGI:llä on periaate tarjota asiakkaillemme vain sellaisia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaiksi tunnustettuja ja jotka integroituvat saumattomasti erilaisiin järjestelmäympäristöihin, esimerkiksi omaan CGI DataCycle360 -ratkaisuumme. M-Files täyttää vaatimuksemme ja täydentää hienosti palvelujamme. Globaalin verkostomme kautta pystymme myös auttamaan suomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille, kertoo CGI:n liiketoimintajohtaja Petri Penttinen.