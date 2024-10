Johanna Törn-Mangs on nimitetty Ylen Luovien sisältöjen ja median johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi

Tällä hetkellä Törn-Mangs työskentelee Svenska Ylen johtajana ja vastaavana päätoimittajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Svenska Ylen julkaisupäällikkönä, KSF Median digitaalisen median johtajana ja Hufvudstadsbladetin uutispäällikkönä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

”Yleisradion tuottamat luovat sisällöt ovat poikkeuksellisen moniulotteinen ja monivivahteinen kokonaisuus, jonka skaala ulottuu draaman, musiikin ja kulttuuri- ja asiajournalismin kautta mediapolitiikkaan. Johanna Törn-Mangs on osoittanut nykyisessä tehtävässään kykyä hahmottaa nopeasti suuria asiakokonaisuuksia ja ennakoida toimintaympäristön murroksia. Yleisradion edessä olevan muutoksen ja sen johtamisen näkökulmasta hänen päätoimittajakokemuksensa on hyvin arvokasta”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen.

”Johanna Törn-Mangs on Svenska Ylen johtajana ja päätoimittajana vastannut monipuolisesti journalismista ja kulttuurisisällöistä sekä lasten ja nuorten ohjelmistosta.

Tämä osaaminen on luonteva ja vahva jalusta koko Ylen luovien sisältöjen ja median johtajaksi. Johannalla on kykyä uudistaa Ylen luovia sisältöjä kulttuurista draamaan ja asiaohjelmiin. Hän myös tuntee hyvin niiden merkityksen osana julkisen palvelun tehtävää. Tämä on tärkeää, kun Yleä kehitetään entistä enemmän vastaamaan yleisöjen erilaisia median kulutustapoja tulevaisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Luovat sisällöt ja media -yksikön johtaja toimii suomenkielisten draama-, asia-, kulttuuri- ja viihdesisältöjen sekä lasten ja nuorten sisältöjen, Radion sinfoniaorkesterin, radion suomenkielisten kanavatoimitusten sekä Yle Areenan toimituksen ja kansainvälisten, arkisto- ja markkinointisisältöjen vastaavana päätoimittajana kaikissa välineissä. Näiden lisäksi yksikkö vastaa ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista ja esitysoikeusvaraston hallinnasta. Yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja on myös Ylen johtoryhmän jäsen ja raportoi Ylen toimitusjohtajalle.

”Tässä ajassa Ylen rooli kulttuurin luojana, kehittäjänä ja säilyttäjänä on keskeisempi kuin koskaan. Kun maailma näyttäytyy epävarmana paikkana ja yhteiskunnallinen keskustelu tuntuu polarisoituneen, on elintärkeää, että Yle tarjoaa suomalaisille korkeatasoisia sisältöjä, jotka sivistävät, inspiroivat ja yhdistävät, saavat meidät nauramaan ja tuovat lohtua, ja auttavat meitä suomalaisia ymmärtämään toisiamme ja maailmaa paremmin. Olen innostunut ja kiitollinen siitä, että saan olla mukana toteuttamassa tätä merkityksellistä tehtävää yhdessä Ylen luovien ammattilaisten ja kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa”, toteaa johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi nimitetty Johanna Törn-Mangs.

Ylen Luovien sisältöjen ja median nykyinen vastaava päätoimittaja Ville Vilén jättää tehtävänsä Ylen johtoryhmässä. Hän vastaa jatkossa kokonaisuutena Radion sinfoniaorkesterin (RSO) toiminnasta ja Ylen roolista osana Helsingin Musiikkitaloa. Uuden Svenska Ylen johtajan ja vastaavan päätoimittajan hakuprosessi aloitetaan loppuvuoden aikana.

