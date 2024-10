Otavan kevään 2025 kustannusohjelma on nyt julkaistu

Kaunokirjat: matkoja ajassa, tunteissa ja maisemissa

Enni Mustosen Matriarkka on menestyssarjan koskettava huipennus, joka kuvaa vahvoja naisia Suomen historian käännekohdassa. Joel Haahtelan Sielunpiirtäjän ilta on rakastetun kirjailijan vangitseva, ajaton teos, joka loihtii esiin taidemaalarin mielenmaiseman. Paula Nivukosken Pimeät päivät, valkeat yöt on kiitetyn pohjalaiskirjailijan kertomus äidin surusta. Petri Tammisen odotettu romaani Sinua sinua on lakoninen mutta vereslihainen kertomus rakkaudesta.

Paula Hämäläisen esikoisteos Tämä ei ole romanttinen komedia pohtii, miksi ihmissuhteet ovat joillekin niin järjettömän vaikeita. Esikoiskirja saadaan myös Elli Salolta, jonka teos Keräilijät on vahvan omaääninen esikoisromaani ihmisistä ja eläimistä itäisellä rajaseudulla.

Chimamanda Ngozi Adichien säkenöivän kiihkeä Unelmia-romaani on kirjallinen suurtapaus.

Erikoisjoukoissa työskennelleet Seppo Mustaluoto ja Tjörvi Einarsson julkaisevat toiminnantäyteisen jännärin Hylkeenmetsästäjä ja aloittavat uuden, Islantiin sijoittuvan sarjan. Myös hittikirjailija Richard Osman aloittaa uuden vauhdikkaan sarjan, joka esittelee ikimuistoisen etsiväkaksikon. Donna Leonin lukijoita hemmotellaan keväällä taas uudella Brunetti-dekkarilla.

Koskettavien tarinoiden ystävät ilahtuvat Virginie Grimaldin Hyvä elämä -kirjasta, joka on valoa tuikkiva tarina sisaruudesta, naiseudesta ja elämän jättämistä arvista. Myös Soraya Lanen ja Fiona Valpyn kirjojen ystävät saavat alkukeväällä odotettua luettavaa.

George R.R. Martinin mestarillisen fantasiasaagan Tulen ja jään laulu kaksi ensimmäistä osaa julkaistaan keväällä tarkistettuina suomennoksina. Martinilta julkaistaan uutena painoksena myös teos Seitsemän kuningaskunnan ritari, johon samanniminen tuleva tv-tuotanto perustuu.

Tietokirjat: Koskettavia kohtaloita ja raikkaita näkökulmia

Keväällä saadaan kahden voimanaisen elämäkerrat. Anna-Leena Härkösen elämästä kertova, Katja Kallion kirjoittama Taskupainos on syntynyt Härkösen ja Kallion intiimeistä keskusteluista. Teos on herkkä tilinteko poikkeuksellisen kiihkeästä elämästä ja sen hinnasta. Antti Heikkisen Sellasta kertoo Seela Sellan huikean matkan elämän näyttämöllä. Sella on esittänyt unohtumattomia rooleja jo seitsemällä vuosikymmenellä. Erilainen elämäkerta on myös tarinoiden ja anekdoottien runsaudensarvi.

Myrskyn suunnistaja puolestaan kertoo suunnistuslegenda Pasi Ikosen tuulisesta ja riippuvuuksien värittämästä elämästä – sekä aivokasvaimesta ja traagisesta kuolemasta. Laura Frimanin Kätilö kanssasi kokoaa yksiin kansiin kokeneen synnytyssalikätilö Minna Bergmanin uran ikimuistoisimmat synnytyskokemukset.

Jumala on yksi historiaan eniten vaikuttaneista ideoista, jolla on perusteltu niin sortoa kuin hyvän tekemistä. Ville Mäkipellon, Juha Pakkalan ja Raimo Hakolan Jumalan synty on ensimmäinen kotimaisten teologien kirjoittama yleistajuinen teos Jumalan varhaishistoriasta. Lisää historian havinaa tarjoaa Elise Pihlajaniemen teoksessaan Linnaelämää keskiajan Suomessa. Kirjassa sukelletaan linnojen keskiaikaisiin vaiheisiin raikkaasti niin arkeologian, historian kuin kiehtovien tositarinoiden näkökulmasta.

Linda Liukas kuljettaa Nähdä maailma hiekanjyvässä -kirjassaan lukijan kiehtovalle tutkimusmatkalle tietokoneisiin ja kertoo tarinallisesti, miten tietokone syntyi ja miksi siitä tuli sellainen kuin se on – sekä minne tietokoneet seuraavaksi ovat matkalla.

Kari Ketosen Havaitse, hyväksy, toista auttaa lukijaa löytämään syvemmän yhteyden itseensä kehotietoisuutta lisäämällä. Psykologian tohtori Mona Moisalan Tyhmä työelämä neuvoo, kuinka pelastaa ajatustyöläisen aivot. Juhana Torkin Järkevä onni viitoittaa tietä stoalaiseen mielenrauhaan. Stoalaiset nimittäin uskoivat, että voimme löytää elämän tarkoituksen ja harmonian puhtaasti oman ajattelumme avulla.

Sami ja Pasi Kurosen Kuronen kaikilla mausteilla tarjoilee yksissä kansissa veljesten parhaat reseptit. Mukana on toistakymmentä täysin uutta reseptiä sekä yleisön suosikkeja aiemmista, loppuunmyydyistä bestseller-ruokakirjoista.

Lasten- ja nuortenkirjat: puuhaa, rauhoittumista ja mysteereitä kaiken ikäisille

Lumoava nukutussatukokoelma saa jatkoa, kun suosikkitubettaja Maria Kangaskortetin Unitalon seikkailut (kuvitus Jonna Markkula) ilmestyy tammikuussa. Viisi lempeää satua kuljettavat unenomaisiin maisemiin ja muistuttavat päivän mukavista tapahtumista.

Stefanie Tuurnan Maamaa on omintakeinen esikoisteos, jossa puoliksi japanilainen Akira kärsii änkytyksestä. Teos hätkähdyttää varmalla otteellaan ja tärkeällä sanomallaan.

Rakastetut sarjat kuten Amari, Percy Jackson ja Isämies saavat odotettua jatkoa, ja Karsein viikko ikinä -sarjassa edetään jo perjantaihin. Myös Mestarietsivä Peppunen pöräyttelee jälleen uuden rikostapauksen parissa!

Sanna Vainikainen hurmaa hauskoilla kalarunoillaan uutuuskirjassaan Karppi kaupassa (Nemo). Suomen kalojen erilaisia luonteita kuvaavan teoksen on kuvittanut mestaripiirtäjä Sakke Yrjölä.

Mikko Saaraisen Barbaari-Ari rosvojahdissa on koko perhettä ilahduttava sokkelokirja, jossa ratkotaan pulmia, etsitään sokkeloista oikeat reitit ja autetaan saamaan kelmit kiinni. Puuhaa riittää moneksi päiväksi!

