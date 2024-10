World of Mouth laajenee – vie suuren suosion saavuttaneen premium-palvelunsa Kööpenhaminaan

Maksuttomassa World of Mouth -palvelussa maailman johtavat ravintola-asiantuntijat paljastavat suosikkipaikkansa fine dining -ravintoloista kahviloihin ja katuruokaan. WoM Plus -nimeä kantavan premium-version idea on yksinkertainen: mikä tahansa sovelluksessa suositeltu ravintola voi halutessaan tarjota vapaavalintaisia ravintolan konseptiin sopivia etuja, joita käyttäjät voivat hyödyntää pientä kuukausimaksua (9,90 €) vastaan. Tavoitteena on, että jo yksi vierailu ravintolassa tuo koko kuukausimaksun takaisin.

”Haluamme luoda modernin, laadukkaan ja kustannustehokkaan kommunikaatiokanavan kaupungin kiinnostavimpien ravintoloiden ja ruokaa rakastavien asiakkaiden välille”, sanoo World of Mouthin toimitusjohtaja Saku Tuominen.

Palvelu on ravintoloille maksuton, jokainen ravintola on tarkkaan kuratoitu ja mukaan pääsevät vain oppaassa suositellut ravintolat.

”Markkinoilla on paljon toimijoita, jotka sanelevat erilaisia ehtoja ravintoloille. Meidän lähestymistapamme on täysin päinvastainen. Kehitämme palvelua yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, heidän toiveitaan kuunnellen. Ravintolat päättävät millaisia omaan brändiinsä sopivia etuja he tarjoavat”, jatkaa World of Mouthin luova johtaja Kenneth Nars.

World of Mouth Plus tarjoaa myös ikimuistoisia ja ainutlaatuisia elämyksiä ruuan parissa. Plus-käyttäjillä on esimerkiksi mahdollisuus varata pöytä maailmankuulun slovenialaiskokin Ana Rošin pop-upiin, joka aukeaa Kööpenhaminan Tivolin Nimb-ravintolaan 29. marraskuuta.

”Ravintoloitsijana arvostan sitä, että World of Mouth on jo vuosia tehnyt työtä hyvien ravintoloiden paremman näkyvyyden eteen. He selvästi ymmärtävät meidän arkeamme”, sanoo suosittujen Mirabelle- ja Baest -ravintoloiden perustaja Christian F. B. Puglisi, joka on myös yksi palvelun eksperteistä.

World of Mouth Plus -palvelu aukesi Helsingissä toukokuun alussa ja palaute on ollut erinomaista.

“Plus-palvelussa on jo yli 1 500 käyttäjää ja 50 ravintolaa. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka monin eri tavoin ravintolat ovat ottaneet sen omakseen. Edut vaihtelevat viini-upgreideista ja ilmaisista cocktaileista ylimääräisiin annoksiin, pöytien varausmahdollisuuksiin ja kiinnostaviin tapahtumiin. Juuri tämä on tavoitteemme”, sanoo Nars.

Tavoitteena kansainvälinen laajentuminen

WoM Plus on suunniteltu alusta alkaen kansainväliseksi. Jo tämän vuoden puolella Kööpenhaminan käyttäjät voivat hyödyntää Helsingin etuja ja päinvastoin – tämä on kuitenkin vasta alkua.

”Kööpenhamina on yksi maailman kiinnostavimmista ruokakaupungeista ja erinomainen paikka aloittaa kansainvälistyminen. Tavoitteenamme on avata useita uusia Plus-kaupunkeja lähiaikoina, alkaen kaikista Pohjoismaista. Tämän mahdollistaa World of Mouthin asiantuntijaverkoston kanssa tehty tiivis työ kuluneen viiden vuoden aikana. Palvelussamme on jo nyt yli kymmenentuhatta kiinnostavaa ravintolaa tuhansissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa, joka luo vahvan pohjan laajenemiselle”, Tuominen jatkaa.