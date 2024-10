SDP:n Pia Hiltunen: Mitä hallitus tavoittelee leikkauksilla, jotka kohdistuvat 6-vuotiaisiin lapsiin?

- 6–8-vuotiaiden lasten kognitiivisissa taidoissa voi olla suuriakin eroja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi koulumenestykseen koulupolun alussa. Liian suuret erot ryhmän sisällä voivat heikentää koulumotivaatiota, jota tulisi päinvastoin ylläpitää ja tukea kaikin mahdollisin keinoin, Hiltunen muistuttaa.

Hiltusen mukaan on erityisen huolestuttavaa, että loppuvuonna syntyneet koululaiset saavat ADHD-diagnoosin lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin alkuvuonna syntyneet, mikä ei missään nimessä ole tavoiteltavaa ja vaatii huomiota.

- Yksi tapa tukea lapsia on ollut mahdollisuus myöhästyttää koulun alkua. Keino on toimivaksi todettu, mutta nyt se halutaan poistaa. On siis pakko kysyä, että mitä hallitus tavoittelee leikkauksilla, jotka kohdistuvat 6-vuotiaisiin lapsiin? Kyse on vain joistakin kymmenistä tai sadoista lapsista, jotka hyötyisivät aidosti vuoden lykkäämisestä koulun aloituksessa. Onko tämä todella säästöjen arvoista, kun otetaan huomioon lasten hyvinvointi ja tulevaisuus? Mitä kertoo hallituksen arvoista se, että se aikoo heikentää jo 6-vuotiaiden mahdollisuuksia menestyä ja onnistua, Hiltunen kysyy.

- Pyydän hallitusta harkitsemaan uudelleen näitä leikkauksia ja toimimaan lasten hyväksi. Lasten koulupolun alku on kriittinen, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava vaihe, ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme heidän kehitystään ja koulumotivaatiotaan, Hiltunen päättää.