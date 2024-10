KESÄRAUHA-FESTIVAALI JA LIPPU.FI PILOTOIVAT AIVAN UUDENLAISTA LIPUNMYYNTIRATKAISUA!

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha sekä Suomen tapahtumalipunmyynnin markkinajohtaja Lippu.fi pilotoivat Suomessa täysin uudenlaista lipunmyyntiratkaisua. Kesärauhan kolmen päivän lippuja voi torstaista 31.10. klo 10.00 alkaen ostaa perinteisen kokonaisoston lisäksi maksamalla alkuun alle 30 euron varausmaksun ja lunastamalla jälkimmäisen osan lipusta vuodenvaihteeseen mennessä. Uudenlaisen lipunmyyntistrategian taustalla on halu reagoida aikaan ja tarjota uudenlaisia innovatiivisia mahdollisuuksia lipunmyyntimarkkinoille.

Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen kertoo uuden lipunmyyntitavan taustoista:

“Viime vuonna Kesärauha teki jälleen uuden kävijäennätyksen, mutta huomasimme erityisesti nuorten aikuisten ostokäyttäymisessä muutoksia, joka näkyi 3 päivän pääsylippujen menekin vähentymisenä. Koemme, että uudenlainen, nopeampi kiinnittyminen 3 päivän pääsylippuun deposit-maksulla tarjoaa laajemman mahdollisuuden sitoutua haluamaansa tapahtumaan välittömästi lipunmyynin alettua ilman, että kokonaishintaa olisi pakko maksaa välittömästi. Jälkimmäiseen lipunosaan on mahdollista hyödyntää vuoden lopussa vanhenevia kulttuurietuuksia. Halusimme pitää deposit-maksun myös riittävän alhaisena, sillä lunastamattoman kokonaislipun osalta varausmaksua ei palauteta. Vastaavasti deposit-lippu ei velvoita jälkimmäisen lippuosan maksamiseen, eikä siitä seuraa osamaksukaupan tyyppisiä perintäseurauksia.”

Lippu.fi:n Head of Sales Lassi Sainio pitää Kesärauhan kanssa toteutettua pilottihanketta kiinnostavana ja innovatiivisena avauksena, joka vastaa ajan haasteisiin ja tuo uutta sykettä tapahtumalippujen myyntiin nousevien arvonlisäverojen aikakaudella:

“Olemme kumppanimme Kesärauhan kanssa kehittäneet joustavamman tavan varata festivaalilippu – tämä tapa luo asiakkaalle mahdollisuuden maksaa osan lipusta ennakkoon ja näin varata paikkansa tapahtumassa. Varaus voidaan lunastaa lopullisesti maksamalla jäljellä oleva summa vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tarkoituksena on tarjota enemmän vapautta ja joustoa asiakkaalle, joka haluaa varmistaa lippunsa itselleen sopivalla aikataululla, ja hinnalla, ilman painetta kertaostoksesta.

Lippu.fi kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita yhdessä kumppaneidensa kanssa, ja tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tarjoamme kuluttajille uusia arkea helpottavia ratkaisuja. Tämän takia onkin hienoa tehdä yhteistyötä Kesärauhan kaltaisen rohkean ja proaktiivisen toimijan kanssa.”

Kesärauhan deposit-lippu tiivistettynä:

Deposit-lippu on 29,90 euroa maksava varausmaksu, joka sisältää oikeuden lunastaa 3 päivän pääsylippu maksamalla jälkimmäisen osan 129,1 euroa 31.12.2024 mennessä 159 euron kokonaishintaan. Hintaan lisätään deposit-maksun sekä loppuosan yhteydessä Lippu.fi:n käsittelymaksut. Mikäli asiakas ei maksa jälkimmäistä osaa, varaus raukeaa eikä deposit-maksua palauteta. Deposit-maksun maksava asiakas hyötyy uudenlaisesta lippujen lunastustavasta, sillä jälkimmäinen osa 3 päivän lipusta lasketaan 159 euron hintaportaan mukaan. Deposit-liput ovat myynnissä rajoitetun ajan su 10.11.2024 asti. Kesärauhan 3 päivän lippujen hinta nousee 11.11. alkaen 169 euroon. Deposit-lipun varausmaksua ei ole mahdollista jälleenmyydä Lippu.fi:n fanSALEssa, eikä siihen voida hyödyntää kulttuurietuuksia. Jälkimmäisen lippuosan 129,1 euron osalta lippu on mahdollista jälleenmyydä Lippu.fin fanSALEssa, jolloin lippuun on mahdollista hyödyntää kulttuurietuuksia. Varausmaksuun ja jälkimmäiseen lipun osaan lisätään Lippu.fi:n tilausmaksu 1,5e + 0,65% lipun hinnasta molempien maksutapahtumien yhteydessä.