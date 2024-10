Vaikka työvoiman kysyntä on tällä hetkellä heikkoa, Pirkanmaalla ollaan menossa kohti toimivia työmarkkinoita

Tänään julkaistun Työvoimabarometrin tietojen mukaan työvoiman kysyntä alkaa lisääntymään, mutta elpyminen ei tapahdu nopeasti. Työttömyys on kasvanut ja avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt reilusti. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä parempaa on näkyvissä.

– Positiivista on, että avoimista työpaikoista kaksi kolmasosaa koskee yli kuusi kuukautta kestäviä työsuhteita, lisäksi vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen työvoiman tarve oli kova, jopa ylikuumentunut. Nyt tilanne on siitä normalisoitunut, kertoo ennakointiasiantuntija Juha Salminen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Sote-alalla yksityinen sektori työllistää, julkisella puolella haasteita

Sote-alalle hakeutuvien henkilöiden määrät ovat nousussa, erityisesti vieraskielisten hakijoiden osuus. Yritysten muutostilanteet ja hyvinvointialueen säästöt vaikuttavat rekrytointitarpeisiin. Yksityisillä hoivatyönantajilla ei juuri ole pulaa työvoimasta, mutta julkisella puolella on haasteita.

Sote-ala kärsii kohtaanto-ongelmasta. Esimerkiksi sairaanhoitajista on ylitarjontaa yksityiselle puolelle, mutta pulaa julkisella sektorilla. Lähihoitajille on kysyntää, mutta heitä on kuitenkin työttöminä. Työllistämiseen heijastuu myös työnantajien työolosuhteet ja maine. Mielenterveys- ja päihdetyön osaajista on pulaa, myöskään palveluja ei ole saatavilla riittävästi.

– Sote-alan aikuiskoulutuksessa vieraskielisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Vieraskielisille työnhakijoille on tärkeää tarjota kielitukea, työnantajien tarpeisiin räätälöity oppilaitosten tarjonta on tarpeen, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Tero Salminen.

– Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on vaikuttanut sote-alan koulutuksiin. Sote-alalla on paljon alanvaihtajia ja leikkaukset voivat vaikuttaa osaajien määrään, jatkaa Tero Salminen.

Teollisuuden työllistymistilanne nähdään tulevana vuonna positiivisena

Teknologiateollisuudessa tarvitaan edelleen perusosaamista, kuten koneistusta ja hitsausta. Robotiikka ja uudet teknologiat ovat isoissa yrityksissä arkipäivää. Kansainvälisisiä osaajia tarvitaan sekä korkean teknologian ammatteihin että tuotantoammatteihin.

Työvoiman kysyntä on teknologiateollisuudessa hiljaista, mutta lomautukset ja irtisanomiset ovat pysyneet melko alhaisella tasolla. Vaikka talouden suhdanne on heikko, tulevan vuoden osalta työllistymistilanne nähdään positiivisena. Teknologiateollisuus on vientivetoinen ala, riippuu paljolti muusta Euroopasta, milloin ja miten tilanne kääntyy. Tulevaisuuteen tuo valoa se, että useampi iso konepajayhtiö on ilmoittanut merkittävistä investoineista Tampereen kaupunkiseudulle, joten myös työlle tulee kysyntää.

– Uusimpiin teknologisiin taitoihin, kuten siruteknologiaan, puolustusalan teknologiaan ja tekoälyyn liittyvät työpaikat tulevat kasvamaan. Perinteinen konepajateollisuus sekä puolustusteollisuuden toimijat tulevat kasvattamaan liikevaihtoa sekä henkilöstöä. ICT-sektorin kasvua odotetaan vuoden 2025 alkupuolella, arvioi Juha Salminen.

Rakennusalalle tarvitaan monipuolista osaamista

Asuntorakentaminen on ollut ahdingossa, mutta muuta rakentamista tehdään, kuten kouluja, teollisuusrakennuksia ja varastorakentamista sekä infraa. Teollisuus- ja varastorakentamisen rakennettujen neliöiden määrä on tänä vuonna isompi kuin kolmena viime vuonna. Myös korjausrakentamista tehdään jatkuvasti.

Rahoitus ja heikko kysyntä koetaan edelleen merkittäviksi haasteiksi, rahan hinta ratkaisee. Asuinrakentamisen arvioidaan elpyvän viimeistään ensi vuoden lopulla korkojen laskun myötä. Pitkällä aikavälillä tarvitaan lisää asuntoja, ja näin ollen lisätyövoimaa tarvitaan myös. Tampereen kaupunkiseutu on muuttovoittoalue, kehittyvä ja vetovoimainen alue.

– Oman osaamisen kehittämistä olisi hyvä tehdä, kun tarjontaa työpaikoista on vähän. Lomautetuille henkilöille kannattaa juuri nyt tarjota kohdennettua täydennyskoulutusta. Koulutusten monipuolisuutta tulisi korostaa eli taitoja tehdä useampaa rakentamiseen liittyvää tehtävää. Perusosaamista vaativia paikkoja aukeaa, talotekniikan ja energiaratkaisujen ympärille tulee lisää paikkoja. Nuorille on luotava tulevaisuuden uskoa rakennusalan vahvuudesta ja merkittävyydestä, korostaa Tero Salminen.

Työvoimabarometri ennakoi työvoima- ja osaamistarpeita lyhyellä aikavälillä

Työvoimabarometri on työkalu, jota käytetään ennakoimaan ja analysoimaan työvoima- ja osaamistarpeita. Se tarjoaa tietoa työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta sekä eri alojen ja ammattien tilanteesta ja ennusteista noin vuoden eteenpäin. Tämä auttaa työnantajia, työnhakijoita ja päätöksentekijöitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja suunnitelmia.

Barometrin valtakunnallisesta koostamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset keräävät ja analysoivat alueelliset tiedot. Pirkanmaalla Työvoimabarometrissä on tarkasteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalaa, teknologiateollisuutta palveluineen sekä rakennetun ympäristön alaa. Työvoimabarometri koostettiin laajassa yhteistyössä pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa.