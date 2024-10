Keskimaan päivittäistavarakaupan vahva kehitys jatkuu – ravintolakauppa haastaa

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli yhteensä 420,5 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 384,5 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,4 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 0,5 %.

− Keskimaan päivittäistavarakauppa on jatkanut tasaista kehittymistä. Käyttötavarakauppa on sen sijaan jäänyt hieman edellisvuoden tasosta. On selvää, että tämän hetken yleisesti tiukka taloustilanne vaikuttaa ihmisten kuluttamiseen. Ihmiset ovat entistä tarkempia hankintojen suhteen, mikä näkyy niin käyttötavarakaupassa kuin etenkin syksyn ravintolakaupassa, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,3 % Ravintolakauppa (17,8 milj.€) laski 8,5 % ja majoituskauppa (11,3 milj.€) nousi 3,1 %. Ravintolakaupan kehityksen laskussa näkyvät ravintola Amarillon liiketoiminnan päättyminen maaliskuussa, ravintola VENNin kuukauden kestänyt remonttisulku toukokuussa sekä niin ikään ravintola Freetimen remonttisulku kesäkuussa, lisäksi erityisesti syyskuu on ollut haastavaa aikaa ravintolakaupassa. Loppukesän isot kesätapahtumat Jyväskylässä ovat siivittäneet majoituskaupan kasvuun edellisvuoteen verrattuna.

Liikennekaupan liikevaihto oli 111,8 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 6,3 % edelliseen vuoteen. Liikevaihdon lasku tuli polttonestekaupasta, jossa hinnat laskivat vuoden takaisesta tasosta. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 25,6 miljoonalla eurolla (+3,2 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 86,2 miljoonaa euroa (- 8,8 %).



Tammi-syyskuun operatiivinen tulos oli 30,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,2 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Tuloskehitykseen vaikuttivat sijoitustoiminnasta alkuvuoteen ajoittuneet kertaluonteiset tuotot ja päivittäistavarakaupan markkinakehitystä parempi myynnin kasvu.

− Koko vuoden osalta ennakoimme sekä liikevaihdon että tuloksen kasvavan viime vuodesta vahvan markkinaosuuden kasvun ja kustannusten hallinnan ansiosta, toteaa Määttä.

Vuoden aikana on avattu neljä uuttaa markettia Keski-Suomessa

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti. Vuoden aikana on avattu neljä uutta markettia: S-market Uurainen helmikuussa, S-market Korpilahti ja Sale Multia kesäkuussa sekä S-market Mäki-Matti elokuussa.

Lisää markettien avauksia on luvassa ensi vuodelle, kun Muurameen on rakenteilla parhaillaan uusi myymälä S-marketille ja niin ikään Sale Kortepohja pääsee muuttamaan uusiin tiloihin rakenteilla olevan kerrostalon katutasoon ensi kevään aikana. Parhaillaan on menossa S-market Vaajalan uudistus, jonka on määrä valmistua ensi vuoden puolella.

ABC liikennemyymälöiden osalta ABC Hirvaskankaalla on alkanut syksyllä kokonaisvaltainen uudistushanke. Liikennemyymälässä uudistetaan myymälän ilmeen ja sisustuksen lisäksi myös ravintolan palvelu- ja toimintamalleja.

Himokselle rakennetaan parhaillaan huoneistohotelli Break Sokos Hotel Himosta, joka muodostuu kolmen kiinteistön kokonaisuudesta, joihin tulee yhteensä 121 huoneistoa sekä ravintola terasseineen. Original Sokos Hotel Alexandrassa uudistettiin lähes puolet hotellin huoneista ja saunaosasto keväällä. Remontti valmistui kokonaisuudessaan keväällä

Ravintolapuolella alkuvuoden suurin muutos on ollut ravintola Amarillon liiketoiminnan päättyminen Jyväskylässä 30.3.2024. Lisäksi Jyväskylän kävelykadulla toiminut ravintola VENNin liiketoiminta lopetettiin huhtikuun lopulla. Tiloihin remontoitiin uusi Urban Bistro, joka avasi ovensa 31.5.2024.



Keskimaa työnantajana ja asiakasomistajien rahalliset edut

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Vuoden tammi-syyskuun välisenä aikana työntekijöiden keskimääräinen määrä oli 2 067. Tänä vuonna Keskimaa tarjosi kesän aikana työpaikkoja noin tuhannelle henkilölle. 15–17-vuotiaille suunnatun "Tutustu työelämään ja tienaa" -harjoittelun kautta Keskimaa on työllistänyt noin 500 ensimmäistä kertaa työelämään tutustuvaa kesäharjoittelijaa.

Keskimaalla oli syyskuun lopussa asiakasomistajia 142 378. Keskimaan asiakasomistajille maksettiin kesäkuussa ylijäämänpalautusta 2,0 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2023 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Ylijäämänpalautusta maksettiin yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−syyskuun aikana 19,7 miljoonaa euroa.