Anteeksi, Tuulia – Saarisalo käsittelee kiusaamista harvinaisesta näkökulmasta

Toisen albuminsa keväällä 2024 julkaissut artisti Saarisalo tunnetaan etenkin mahtipontisesta tyylistään ja suorasanaisuudestaan. Marraskuun 1. päivä julkaistava single, Anteeksi, Tuulia, ei ole poikkeus, vaan jatkaa raadollisuudellaan laulaja-lauluntekijän kursailematonta linjaa koskettavan aiheen parissa. Koulukiusaamista sivustakatsojan silmin kuvaava kappale on ajankohtainen muistutus lasten kohtaamasta pelosta, sekä ennen kaikkea aikuisten vastuusta kiusaamisen ehkäisemisessä.

"Monella lapsella on varmasti vaikeaa puuttua kiusaamiseen henkisen ja fyysisen väkivallan uhkan ollessa läsnä. Tällaisissa tilanteissa meidän aikuisten välitön toimiminen ja ohjaus olisi ensisijaisen tärkeää. Halusin tuoda esiin niitä tunteita, mitä lapsi voi kokea, kun kiusaaminen koskettaakin omaa ystävää." - Saarisalo

Kappaleen äänimaailmaan on haettu inspiraatiota pikkupitäjien metsistä, mystisyydestä ja trip-hopista.

Kansainvälinen koulukiusaamisen ja väkivallan vastainen päivä

UNESCO julisti vuonna 2020, että marraskuun ensimmäisenä torstaina tullaan vuosittain viettämään kansainvälistä koulukiusaamisen ja väkivallan vastaista päivää. Maailman terveysjärjestö WHO:n keväällä 2024 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että vuonna 2022 joka kymmenes suomalainen koululainen tuli kiusatuksi 2-3 kertaa kuukaudessa. Samalla todettiin, että koululaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt.

Savolaistaustainen asennemimmi ja musiikkipedagogi

Saarisalon musiikki seilaa sulavasti genremeressä, ottaen vaikutteita mm. rockista ja jazzista, syvimmän ytimen ollessa kuitenkin popmusiikissa. Genrejen yhdisteleminen on tapahtunut ajansaatossa luonnostaan vapaa-ajan lempimusiikin ja opiskelujen yhteisvaikutuksesta. Saarisalo on opiskellut pop–jazz -laulua Kuopiossa ja myöhemmin musiikin tekemistä ja tuottamista Helsingissä. Välissä hän on ehti valmistua myös musiikkipedagogiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Artisti on julkaissut kaksi albumia, Valehtele, maailma ei tule muuttumaan (2022) ja Mikä meitä vaivaa? (2024). Etenkin viimeisin kokonaisuus poiki Saarisalolle positiivista huomiota mediassa:

"Mä syvennyin yhtenä päivänä tähän albumiin ja ihastuin täysin. Mulla oli vaikeuksia kuvailla että keneltä tai miltä tää musiikki kuulostaa. Se oli vaan niin musikaalista ja mahtipontista ja isoa.” - Ella Ossi, Uuden musiikin X

Saarisalo valmistelee paraikaa kolmatta albumiaan ja keikkailee aktiivisesti yhtyeensä kanssa.