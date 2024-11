Laura Voutilainen avaa koskettavan elämäntarinansa uutuuskirjassa

Rohkeana nuorena laulajana julkisuuteen astunut Laura Voutilainen on vuosien saatossa muuntunut monipuoliseksi taiteilijaksi, joka on urallaan saavuttanut lukuisia kulta- ja platina-albumeita. Laulajanuransa lisäksi hän on suomalaisille tunnettu kasvo myös useista tv-produktioista, show-esiintymisistään ja ääninäyttelijän rooleista.

Kirjassaan Laura avautuu elämästään rehellisesti, käyden läpi ne merkittävät käännekohdat, jotka ovat muovanneet häntä sekä ihmisenä että artistina. Kirjan kautta lukija pääsee matkalle Lauran sisimpään, missä jokainen laulu ja elämänkokemus on muovannut hänen erityistä ääntään ja persoonaansa.

Kirjassa hän jakaa avoimesti ajatuksiaan elämän suuresta ilosta ja syvimmästä surusta, tarjoten samalla rehellisiä näkemyksiä naiseuteen, rakkauteen ja ihmisyyteen. Teos ei ole vain kertomus artistista, vaan myös syvällinen katsaus ihmiseen musiikin ja julkisuuden takana. Lauran tarina vie lukijan matkalle naisena olemisen tematiikkaan, sen iloon ja kipuihin, rakkauteen ja itsensä löytämiseen.

Kirjan on kirjoittanut Katja Frange, joka on luonut teoksen Lauran kanssa käytyjen syvällisten keskustelujen pohjalta. Kirjassa kuuluu vahvasti myös Katjan ääni kirjailijana.

Laura Voutilainen on monialainen, viihteeseen painottunut estraditaiteilija, musiikintekijä sekä levyttävä artisti vuodesta 1993 lähtien. Laura on julkaissut urallaan useita kulta- ja platina-albumeita ja hänet on palkittu kahdesti vuoden naissolistina Emma Gaalassa. Lauran pitkän uran kohokohtiin kuuluvat mm. Mamma Mia - suurmusikaalin päärooli ja Suomen Euroviisuedustus. Hän on suomalaisille tunnettu kasvo myös useista tv-produktioista, show-esiintymisistään ja ääninäyttelijän rooleista.

Katja Frange on kirjailija, taiteilija ja henkinen valmentaja. Hän on intuitiivisuuden ja feminiinin voiman sanansaattaja. Katja on julkaissut neljä suosittua kirjaa, jotka ovat tarjonneet lukijoilleen syvällisiä oivalluksia ja inspiraatiota: Intuitiolla – Kuuletko sisäisen äänesi? (2016), Intuitiolla - harjoituskirja (2017), Kuunsilta – Feminiinin tietoisuuden matka (2018) ja Pohjolan naisen voimakirja (2022). Näiden lisäksi Katja on luonut rakastettuja voimapakkoja, kuten Intuitiokortit ja Rakkauden voimakortit, tuoden iloa ja voimaa monen elämään.

Kirjan ennakkomyynti ja tulevat tapahtumat:

Kirja tulee ennakkomyyntiin 1.11.2024 osoitteessa www.kauppa.viisaselama.fi. Kirja on mahdollista tilata ennakkoon myös signeerattuna.

Kirja julkaistaan maaliskuussa 2025. Keväällä järjestetään Laura Voutilainen – Enemmän kuin ääni -kirjakiertue. Tulossa on myös Lauran 50-vuotissyntymäpäiväkonsertti.

Kirjakiertueen ja syntymäpäiväkonsertin päivämäärät julkistetaan pe 01.11.2024 klo 12 ja liput tulevat myyntiin ke 06.11.2024 klo 12. Lisätietoja osoitteesta www.centralline.fi

Kirjan arvostelukappaleet:

Kirjan arvostelukappaleet, markkinointimateriaali ja haastattelupyynnöt tiedotus@viisaselama.fi

Kirjan arvostelukappaleet saatavilla: PDF-tiedostot medialle 2/2025, painattu kirja 3/2025.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.